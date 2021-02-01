Бюджет Красноярского края заработал на депозитах

Краевые финансы снова начали размещать в банках в позапрошлом году. До этого 10 лет этим инструментом преумножения доходной части бюджета не пользовались.

В 2020 году временно свободные средства бюджета Красноярского края, размещенные на банковских депозитах, принесли региону 531,9 млр рублей, рассказали в местном Министерстве финансов.

В ведомстве пояснили, что размещение бюджетных средств в банках — это способ получить дополнительные доходы. Правда, с 2009 года краевой бюджет не пользовался этим инструментом, но в 2019-м к нему решили вернуться. Причины отказа и возвращения не ясны — оперативно связаться с пресс-службой краевого Минфина, не удалось.

Напомним, что краевой бюджет 2020 года был исполнен с профицитом в 2,4 млрд рублей. Его доходы составили 245,7 млрд рублей, а расходы — 243,3 млрд рублей. При этом плановые цифры были больше — на 17,3 млрд и на 50,9 млрд рублей по доходам и расходам соответственно.