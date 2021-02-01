В соцсетях теперь нельзя материться, все пропало? – Даниил Запятой

С 1 февраля 2021 года в соцсетях запрещено материться. Слышали? Я тоже. Видел несколько подобных заголовков. А что же на самом деле написано в законе и что это значит?

Даниил Запятой, директор департамента специальных проектов, агентство «Социальные сети»

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Изменения приняты ФЗ о внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» N 530-ФЗ от 30 декабря 2020 года и вступают в силу 1 февраля.

Упомянутый закон дополняется, в частности, статьёй 10.6 следующего содержания: владельцы интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией от пятисот тысяч россиян отныне будут обязаны мониторить и самостоятельно удалять противоправную информацию. А именно — не допускать использование сайта в следующих целях:

«... совершения уголовно наказуемых деяний,

разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну,

распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм,

других экстремистских материалов,

а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости,

и материалов, содержащих нецензурную брань».

Также отныне не допускается «распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями».

Там есть ещё множество других пунктов, уточняющих эти два основных.

Проект закона внесён депутатами Государственной Думы ФС РФ С.М. Боярским, А.Г. Альшевских, членами Совета Федерации ФС РФ А.А. Климовым, Л.Н. Боковой.

Что заявляли и ещё заявят С.М. Боярский, А.Г. Альшевских, А.А. Климов и Л.Н. Бокова? Что тем самым они планируют побороть мат, разврат, распространение гостайны и экстремистких материалов в соцсетях.

Что будет на самом деле? Реально экстремистские или порнографические материалы по запросам возмущённых пользователей в большинстве случаев блокируются соцсетями и сейчас.

«Российские» соцсети (в законе ими называются, напомню, любые сайты с дневной аудиторией более 500 тысяч россиян — но мы будем называть российскими только те, которые так или иначе подконтрольны отечественным властям), «ВКонтакте», «Одноклассники», «Там-там» и что там-там у нас ещё есть, конечно, выполнят требования закона. Ведь санкции за неисполнение предусмотрены владельцам соцсетей, а не пользователям-матерщинникам. Их, то есть нас, и без нового ФЗ можно при желании наказать по КоАП за нецензурную брань в общественном месте. А вот администраторов соцсетей по новому закону можно наказать рублём.

Как они это сделают? Да, скорее всего, просто поставят фильтры, автоматически блокирующие четыре матерных корня. В таком случае пользователь просто не сможет опубликовать матерный комментарий.

А что будет с зарубежными соцсетями? Фейсбук, он же инстаграм, гугл, он же ютуб, и множеством других? Уверен, они забьют. И тут дело даже не в том, что они в своих Калифорниях такие уж радетели за свободу слова. Просто это же потребует новых больших расходов на локализацию их сервисов на сравнительно небольшом в масштабах планеты рынке в 100-120 млн человек. Кажется, гораздо проще развивать новые рынки, да хоть раздавать планшеты и строить вышки связи в небогатых странах Африки, чем пытаться соответствовать всем российским законам ради 100 млн человек.

Конечно, отдельно интересно, как поведёт себя в этом случае телеграм. Окажется ли Павел Дуров в этот раз договороспособным. А если нет, то рискнёт ли доблестный Роскомнадзор повторно пытаться его заблокировать в России.

Кстати, Роскомнадзор этим ФЗ наделяется новыми функциями и задачами. Например, служба будет обязана вести реестр социальных сетей, автоматически включать туда любой сайт, который подходит под определение, по запросу при снижении посещаемости исключать сайт, вести коммуникацию со всеми администраторами всех «социальных сетей» (понимаемых по тому определению, которое даёт закон).

В общем, работы хватит всем. Руководству службы можно смело требовать несколько сотен миллионов рублей на разработку новой ведомственной информационной системы. Лучше, конечно, миллиардов. Миллиард-то всегда лучше, чем миллион. Даже если их, миллионов, сотни.

Там, в законе, вообще много интересного для всех владельцев сайтов с аудиторией от 500 тысяч россиян. Если вы таковой, обязательно почитайте. Написан он, как и все российские нормативные акты, предельно сложно. Но понять при желании можно. Как говорится, и половцев одолели, и печенегов пережили. Даст бог, и эту заразу переживём. Но лучше быть предупреждённым.