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PR-директор аэропорта Красноярск приземлился в банке и сменил город

PR-директор аэропорта Красноярск приземлился в банке и сменил город
Иллюстрация: Василий Торгашин

Связями с общественностью воздушной гавани он занимался около двух лет. Теперь на это место прочат его коллегу из параллельного подразделения аэропорта.

#НОВОСТИ
Начальник отдела по связям с общественностью аэропорта Красноярск Василий Торгашин покинул компанию. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
31 января 2021 года официально завершились два моих авиационных года», — написал он.
Буквально на следующий день Торгашин вышел на новую работу — он занял место регионального менеджера по связям с общественностью и сми в Сбере. Для этого ему пришлось переехать в Новосибирск.
 
Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, пока PR-ом воздушной гавани, будет руководить Татьяна Лещенко, около полутора лет работавшая в компании на GR-направлении (Government Relations — взаимодействие с органами государственной власти). 
 
Татьяна Лещенко
 
Ближайшие три месяца она будет находится в статусе исполняющего обязанности, но, по имеющейся информации, руководство аэропорта подумывает над тем, чтобы оставить за ней этот пост и в дальнейшем.
Автор: Евгений Волошинский
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