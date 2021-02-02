PR-директор аэропорта Красноярск приземлился в банке и сменил город

Связями с общественностью воздушной гавани он занимался около двух лет. Теперь на это место прочат его коллегу из параллельного подразделения аэропорта.

Начальник отдела по связям с общественностью аэропорта Красноярск Василий Торгашин покинул компанию. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

31 января 2021 года официально завершились два моих авиационных года», — написал он.

Буквально на следующий день Торгашин вышел на новую работу — он занял место регионального менеджера по связям с общественностью и сми в Сбере. Для этого ему пришлось переехать в Новосибирск.

Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, пока PR-ом воздушной гавани, будет руководить Татьяна Лещенко, около полутора лет работавшая в компании на GR-направлении (Government Relations — взаимодействие с органами государственной власти).

Ближайшие три месяца она будет находится в статусе исполняющего обязанности, но, по имеющейся информации, руководство аэропорта подумывает над тем, чтобы оставить за ней этот пост и в дальнейшем.