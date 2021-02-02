В технологическую долину в Красноярске хотят попасть уже пять резидентов

Особая экономическая зона производственного типа разместится на площади 247 гектаров, на свободной территории, расположенной севернее промышленного района Красноярского металлургического завода.

Эти промышленные площади долгое время не использовались. Как сообщила пресс-служба правительства Красноярского края, треть территории для новых производств уже заинтересовала потенциальных резидентов.

Для новых современных производств, которые захотят стать участниками особой экономической зоны и будут отвечать ее требованиям, правительство региона готово предоставить необходимую инфраструктуру – инженерную, транспортную, инновационную и иную. Как сообщают в правительстве, анализ экологических рисков уже проведен, а также разработана стратегия управления экологической эффективностью «Красноярской технологической долины».

Для оценки существующего и будущего состояния экологической обстановки в районе проектирования выполнены инженерно-экологические изыскания, в том числе учтено внедрение современных технологий производства и применение эффективного пылегазоочистного оборудования, внедрение инновационных технологий, обеспечивающих выброс минимального количества загрязняющих веществ в процессе производства», - отмечается в сообщении правительства края.

Реализация проекта начнется уже в этом году, в ближайшие три года в развитие технологической долины будет вложено более 6,6 млрд рублей, всего же к 2030 году объем инвестиций резидентов должен составить 18,5 млрд рублей. Проект принесет порядка 6,5 млрд рублей в виде налогов в бюджеты разных уровней.

Особая экономическая зона в Красноярске будет специализироваться на создании в ее границах высокотехнологичных промышленных производств.

Для нас Технологическая долина — это путь к качественному изменению структуры промышленности Красноярска. Сам смысл особой экономической зоны промышленно-производственного типа, ее идеология, законодательно утвержденный механизм ее работы означает концентрацию новых высокоинтеллектуальных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. Это реализация совсем иного подхода в технологиях, экологии, организации труда и продвижения своих товаров», – подчеркнул министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Одним из якорных инвестпроектов первой очереди технологической долины станет производство крупногабаритного экструдированного профиля из алюминиевых сплавов. Профиль используется в вагоностроении, мостостроении, при возведении большепролетных конструкций. В настоящее время эта продукция вообще не выпускается в России. Также планируется производить термообработанные листы и плиты из алюминиевых сплавов, легкосплавные колесные диски, дробилки, элеваторы, грохоты и питатели, реакторы, фильтры, плавильные печи для добывающей отрасли и деревопереработки, мульдозавалочные машины, погрузчики и так далее. Основными потребителями планируемой к производству продукции станут компании, реализующие свои инвестиционные планы в рамках КИП «Енисейская Сибирь».

Как пояснил DK.ru управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов, завод не планирует увеличивать объемы производства металла для проектов Технологической долины.

Из общего объема продукции, который выпускает КрАЗ, мы перераспределим металл в пользу местных потребителей. Так как для нас важно, чтобы глубокая переработка велась в Красноярске – это высокотехнологичные производства, дополнительные рабочие места и социально-экономическое развитие города», - отметил Евгений Курьянов.

«Красноярская технологическая долина» является частью программы «Енисейская Сибирь», которая объединяет экономический потенциал Красноярского края, Хакасии и Тувы.