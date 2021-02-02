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Владимиру Перекотию присудили 100 часов работ и огромный штраф

Силовики взяли демонстрантов в кольцо возле здания БКЗ
Силовики взяли демонстрантов в кольцо возле здания БКЗ. Иллюстрация: Twitter

После задержания на 48 часов красноярский общественник, известный телеведущий и рекламист Владимир Перекотий отпущен на свободу. Но с обременением — ему присудили исправительные работы и штраф.

#НОВОСТИ

Владимир Перекотий был задержан 31 января на несанкционированном митинге. Оттуда он вел прямые эфиры у себя на странице в Фейсбуке. Общественник ни к чему не призывал, его комментарии не были оскорбительными. Однако его задержали, как и других участников митинга, в том числе работавших там журналистов и операторов. Большинство выпустили в тот же день. Но г-на Перекотия задержали на 48 часов. Причина — рецидив. Общественник уже дважды задерживается на несанкционированном митинге. К тому же он не отработал присужденные ранее общественные «нагрузки». По словам Перекотия он несколько раз пытался это сделать, но ему такой возможности не предоставили — место и характер работ соответствующие инстанции не определили. Два прошедших сегодня по делу Перекотия суда вынесли и прохождение общественных работ в течение 100 часов, и штраф в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел 31 января. Силовики взяли демонстрантов в кольцо возле здания БКЗ. Почти все участники были задержаны — Красноярск занял третье место в России по количеству задержаний после Москвы и Спб. Фотография митингующих в кольце вооруженных людей, снятая неизвестным из окна БКЗ, обошла все соцсети страны. Она получила несколько красноречивых названий: «Портрет Родины», «Кольцо Всевластья».

 

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