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Красноярск ожидает аномально теплый февраль

Набережная. Красноярск
Набережная. Красноярск. Автор фото: Alex A. Rimsky. Иллюстрация: club.foto.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил сибиряков о резкой смене погоды.

#НОВОСТИ

Синоптик заявил, что россиян из Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии ожидает аномально теплый февраль.

Кроме того, в феврале ожидается избыток осадков на юге Красноярского края, а также в центре европейской части России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Поволжье, в центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами в Приморье.

В Красноярске 3 февраля ожидается потепление на 20 градусов, сообщают синоптики.

В ближайшие сутки ночью −16…18 °C, днем до −3 °C, облачно, небольшой снег, ветрено, порывы 14…18 м/с.

По данным Гидрометцентра, до конца недели в Красноярске сохранится теплая погода: в четверг днем ожидается −8 °C, в пятницу — до −11 °C, в субботу — снова −8 °C, а в воскресенье — до −3 °C. А некоторые синоптики и вовсе прогнозируют в последний выходной плюсовую температуру.

 

 

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