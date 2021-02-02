Красноярск ожидает аномально теплый февраль

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил сибиряков о резкой смене погоды.

Синоптик заявил, что россиян из Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии ожидает аномально теплый февраль.

Кроме того, в феврале ожидается избыток осадков на юге Красноярского края, а также в центре европейской части России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Поволжье, в центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами в Приморье.

В Красноярске 3 февраля ожидается потепление на 20 градусов, сообщают синоптики.

В ближайшие сутки ночью −16…18 °C, днем до −3 °C, облачно, небольшой снег, ветрено, порывы 14…18 м/с.

По данным Гидрометцентра, до конца недели в Красноярске сохранится теплая погода: в четверг днем ожидается −8 °C, в пятницу — до −11 °C, в субботу — снова −8 °C, а в воскресенье — до −3 °C. А некоторые синоптики и вовсе прогнозируют в последний выходной плюсовую температуру.