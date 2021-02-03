Пассажиры поездов дальнего следования смогут заказать еду из ресторанов Красноярска

Федеральная пассажирская компания расширила список городов, в которых доступен этот сервис. Еду обещают доставлять прямо к поезду из любого ресторана, подключенного к системе.

Красноярск пополнил список городов, в которых можно заказать доставку еды из местных кафе и ресторанов к поездам дальнего следования. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Оформить заказ можно как в момент покупки билета на сайте РЖД (или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»), так и после — через «Личный кабинет». Для этого нужно выбрать сервис «Доставка еды», в котором отметить станцию, заведение из списка и блюда из заявленного меню.

Доставлять еду будут курьеры предприятий общепита. При ее получении нужно будет подтвердить свою личность.

Подобная услуга начала работать в 2019 году. Первоначально ей можно было воспользоваться только на Ленинградском и Курском вокзале Москвы. Теперь же перечень пополнился еще 22-мя городами. Помимо Красноярска в него вошли Санкт-Петербург, Владивосток, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Новосибирск, Петрозаводск, Самара, Саратов, Сургут, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита и Ярославль.

Заказать доставку можно в нескольких городах по пути следования. Список заведений, подключенных к сервису, постоянно пополняется.