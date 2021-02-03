Мэру Норильска обозначили перспективу

Новоизбранного главу заполярного города Дмитрия Карасева пригласили на встречу с правительством Красноярского края. Новому мэру предстоит воплощать в жизнь масштабную программу развития Норильска.

Разговор на рабочей встрече шел о реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, а также о грядущем подписании четырехстороннего соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Прежде чем приступить к разговору по существу, стороны приняли верительные грамоты друг друга. Вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов поздравил Дмитрия Карасева со вступлением в должность и отметил, что перед ним стоит задача привести качество жизни в Норильске в соответствие с вкладом жителей города в колоссальные финансовые показатели Норильского промышленного района. Новоизбранный мэр города поблагодарил членов правительства за приглашение на встречу и отметил, что крайне важно сделать все, чтобы отношения муниципалитета и Красноярска были выстроены на эффективном уровне.

Однако сразу же обнаружились и разногласия позиций, и кроются они в деньгах. Оказалось, что у правительства и у мэра разные взгляды на объем программы. Комплексный план, разработанный краевым правительством, предполагает выполнение 78 мероприятий на сумму 217,6 млрд рублей до 2035 года. Как отметил Анатолий Цыкалов, документ базируется на предложениях, которые еще в ноябре направила администрация Норильска в лице и.о. главы города Николая Тимофеева. В него были «зашиты» расходы в объеме 208,1 млрд рублей на основные потребности города: развитие жилого фонда, коммунальной, социальной и транспортной инфрастуктуры.

Анатолий Цыкалов предложил Дмитрию Карасеву подтвердить позицию администрации города относительно этого документа. Однако мэр Норильска предложил ограничиться пока только планом мероприятий до 2024 года. Эта часть плана понятна, согласована и – самое главное – определены источники финансирования. На первоочередные мероприятия запланировано потратить 18 млрд рублей. Карасев напомнил, что комплексный план имел несколько вариантов – как по набору мер, так и по объему финансов, и пока не подписано четырехстороннее соглашение, преждевременно утверждать какие-то окончательные планы и обещать норильчанам максимальные возможности реализации их пожеланий.

Меня как главу города Норильска волнует сейчас совместная позиция всех четырех сторон. У администрации города Норильска есть четкое понимание по реализации плана на 18 млрд рублей – по срокам, по мероприятиям, по объектам. Норильчане давно ожидают изменений в городе, и я готов приступить к реализации первого этапа уже сейчас, у нас есть четкое представление по плану на 2021-2024 годы. Мне хотелось бы, чтобы Норильск только процветал», - сказал Дмитрий Карасёв.

Как отметили в правительстве, в планы первого этапа не входят работы по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами, реконструкция электросетевого комплекса и очистных сооружений, а также ряд работ по благоустройству и строительству объектов культуры и спорта. Тем не менее, мэр Норильска считает, что до подписания четырехстороннего соглашения город не вправе брать на себя обязательства, не подкрепленные деньгами и документами.

Какие-то договорённости без согласия всех четырёх сторон: Федерация-край-муниципалитет-Норникель, здесь, на мой взгляд, недопустимы. Это и общее правило, и этические нормы. Город открыт к диалогу и заинтересован в скорейшем начале реализации мероприятий соглашения», - отметил Карасёв.

Норильск, в отличие от других городов края, имеет ряд специфических проблем, связанных с отсутствием на территории строительных и различных специализированных организаций. И правительство края могло бы уже сейчас оказать содействие в привлечении добросовестных поставщиков и подрядчиков для реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.