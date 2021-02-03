Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность

Обучающее мероприятие пройдет в удаленном формате. По времени оно займет около двух часов. В качестве спикеров приглашены опытные адвокаты и юристконсульты.

Предприниматели Красноярского края могут стать участниками вебинара, посвященного юридическим аспектам ведения малого и среднего бизнеса. Его организаторами выступают Минэкономразвития России и корпорация «Синергия».

В качестве спикеров на мероприятии выступят:

Роман Шишкин, адвокат МКА «Филиппов и партнеры»;

Илья Сафонов, управляющий партнер «Софонов и Романько»;

Ольга Зеденая, адвокат, старший партнер МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры»;

Анастасия Кучера, партнер «Кучерена Групп», эксперт в области антикризисной юриспруденции.

Среди тем вебинара заявлены: актуальные налоговые тенденции 2021 года, как выстроить правильные отношения с бизнес-партнерами, как нивелировать семейные риски в бизнесе (и наоборот) и прочее.

Также эксперты расскажут о том, как самостоятельно повысить правовую грамотность и научиться предусматривать возможные риски и ошибки в работе», — говорят в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.