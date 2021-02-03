Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность
Обучающее мероприятие пройдет в удаленном формате. По времени оно займет около двух часов. В качестве спикеров приглашены опытные адвокаты и юристконсульты.
Предприниматели Красноярского края могут стать участниками вебинара, посвященного юридическим аспектам ведения малого и среднего бизнеса. Его организаторами выступают Минэкономразвития России и корпорация «Синергия».
В качестве спикеров на мероприятии выступят:
- Роман Шишкин, адвокат МКА «Филиппов и партнеры»;
- Илья Сафонов, управляющий партнер «Софонов и Романько»;
- Ольга Зеденая, адвокат, старший партнер МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнеры»;
- Анастасия Кучера, партнер «Кучерена Групп», эксперт в области антикризисной юриспруденции.
Среди тем вебинара заявлены: актуальные налоговые тенденции 2021 года, как выстроить правильные отношения с бизнес-партнерами, как нивелировать семейные риски в бизнесе (и наоборот) и прочее.
Также эксперты расскажут о том, как самостоятельно повысить правовую грамотность и научиться предусматривать возможные риски и ошибки в работе», — говорят в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Вебинар пройдет 4 февраля 2021 года, с 14:00 до 16:00 по красноярскому времени. (время красноярское). Трансляция доступна на сайте платформы «Синергия. Онлайн». Здесь же можно ознакомиться с подробной программой мероприятия. Дополнительной регистрации для участия в нем, не потребуется.