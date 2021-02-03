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В Северном на сутки ограничат движение для ремонта теплосети

В Северном на сутки ограничат движение для ремонта теплосети
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: pixabay.com

Сибирская генерирующая компания предупреждает о том, что 3 февраля с 22.00 на сутки будут закрыты для движения две полосы по четной стороне Комсомольского проспекта.

#НОВОСТИ

Будет закрыта часть дороги перед перекрестком с улицей 9 Мая. Здесь еще в январе выявили дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм, однако оперативно устранить его не позволяла погода. Поскольку в ближайшие дни в Красноярске будет оттепель, теплоэнергетики назначили ремонтные работы.

Итак, часть Комсомольского проспекта планируют закрыть ровно на сутки, с 22.00 3 февраля. Также в некоторых дома будет ограничено теплоснабжение – 4 февраля с 1.00 до 13.00. Горячую воду в них подадут по временной схеме. Еще в ряде домов могут быть снижены параметры теплоснабжения. Уточнить, попадает ли дом в зону ремонта, можно на интерактивной карте.

 

Магистраль питает сотни домов Советского района, но с помощью кольцевых связей трубопроводов специалисты СГК нашли возможность сохранить теплоснабжение для большинства зданий», - сообщает пресс-служба компании.

В СГК отмечают, что в домах с закрытой схемой горячего водоснабжения горячей воды во время ремонта может не быть, если управляющая компания не приняла решение временно переключиться на открытую схему.

 

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