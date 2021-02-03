В Красноярске появится третья благоустроенная набережная

В 2021 году в Красноярске планируют провести реновацию ещё одной набережной — участок за ТЦ «Красноярье».

Подробностями преображения поделились в мэрии Красноярска. Набережная будет поделена на три яруса. На нижнем разместят пандусы для кормления уток, велосипедные дорожки, станцию ожидания речного транспорта.

Средний ярус предусмотрен для спокойных прогулок. На верхнем расположатся терраса, смотровая площадка и арт-объект «Световая беседка». Также обновленную набережную «обставят» уличной мебелью, украсят малыми архитектурными формами и озеленят. Добавим, работы по реновации финансируются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, создание общественных пространств имеет особое значение для муниципальной политики Красноярска. В интервью «ДК» мэр Сергей Еремин назвал их «новой философией Красноярска».