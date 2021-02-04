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«Пир. шок. в глаз.» или Новые правила оформления чеков – Елена Герасименко

«Пир. шок. в глаз.» или Новые правила оформления чеков – Елена Герасименко
Иллюстрация: коллаж ДК

Новые правила оформления кассовых чеков вступили в силу с 1 февраля. Как правильно оформить чек, чтобы не получить штраф, и зачем вообще все это нужно?

#МНЕНИЯ

Елена Герасименко, «БухгалТерра»

Блоги DK.ru

 

С 1 февраля 2021 в чеке должно быть указано подробное название товара. Отныне не «булочка», а «булочка «Плюшкин дом» с вишней 85 гр. -3 шт»; не «стул», а «стул «Просидушка» из черного дерева -1 шт».

И это относится ко всем-всем (да-да, ИП в том числе). В противном случае – неприятный штраф. Для должностного лица – до 3.000; для ИП и организации – до 10.000.

Что именно должно быть в чеке:

  • цена за единицу товара или услуги (с учётомс учётом налогов, скидок и надбавок);
  • количество или объём;
  • сумма, которая вышла в итоге (также с учётом налогов, скидок и надбавок).

Название вы можете придумать сами, но придерживайтесь рекомендаций:

  • название должно содержать не более 128 символов (с пробелами);
  • названия должны быть понятные, чтобы любой мог понять вид товара, марку, массу, количество;
  • можно использовать артикулы;
  • сокращение также должно быть понятным, а не «бул.» (то есть, чтобы вместо предполагаемой БУЛочки не вышел БУЛгур или какой-нибудь БУЛьдозер);
  • сокращения не должны заканчиваться на гласную и должны содержать больше 2 букв.

Как добавить номенклатуру в кассу?

Вариантов несколько:

  • вручную набирая названия;
  • сканируя штрих-коды;
  • воспользоваться готовыми названиями от поставщиков (при помощи EXCEL или 1C).

И простой вопрос - для чего все эти нововведения, спокойно же жилось?

Ответ такой же простой: наше государство всё больше подводит бизнес к прозрачности. К тому же такая система удобна для того, чтобы отслеживать, какой товар пользуется наибольшим спросом.

Хотя понимаю, почему эти новшества многих ставят в тупик. Как мне сказали представители «Опоры России»»: «Елена, у нас предприниматели ничего не знают, что должен содержать кассовый чек...»

Надеюсь, что сейчас прояснила. 

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