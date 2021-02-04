«На крыльях любви»: сеть ювелирных магазинов объявила акцию в помощь фонду «Добро 24.ру»

Средства пойдут в поддержку программы «Окрыленные дети»: покупка подопечным фонда билетов к месту лечения и обратно. Акция проходит до 14 февраля в сети ювелирных магазинов «Изумруд».

В фонд будет отчисляться 10% с продажи ювелирных изделий на любовную и крылатую тематику.

Известные красноярцы уже рассказывают об акции в социальных сетях «Изумруда» и фонда «Добро24.ру»: ведущие, фотографы, общественные деятели делятся историями о том, как окрыляла их любовь, на какие поступки и свершения их толкала.

Поддержать акцию можно несколькими способами: самый простой – купить украшения ко Дню влюбленных в сети ювелирных магазинов. Можно помочь рассказом об этом событии, приняв участие во флешмобе #накрыльяхлюбви: записать и выложить в соцсети свою историю о том, как вас окрыляла любовь. Памятка для желающих принять участие во флешмобе находится на сайте фонда «Добро24.ру».