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В Минусинске открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

В Минусинске открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»
Иллюстрация: архив ДК

Он разместился по адресу: ул. Народная, 62а (2-й этаж). Минусинск стал вторым городом после Красноярска, где начала работу структура, оказывающая весь комплекс услуг бизнесу.

#НОВОСТИ

Центр «Мой бизнес» - это по сути служба «одного окна» для предпринимателей. Представительства этой структуры есть в районах края, бизнес может получить консультации, пройти ряд образовательных программ, получить финансовую поддержку и помощь в сертификации, продвижении и так далее. В Минусинске теперь предпринимателям доступны другие услуги: подача документов на регистрацию бизнеса, получение справок и выписок, коворкинг, конференц-зал и переговорные комнаты. Кроме того представителей аграрного сектора, который хорошо развит на юге края, будут работать консультанты информационного-консультационного центра «Енисей». Также здесь расположилась приемная бизнес-омбудсмена Красноярского края.

Открытие центра ознаменовалось серией деловых мероприятий: предприниматели, представители краевого правительства и муниципальной власти обсудили перспективы развития туризма на юге Красноярского края, планы поддержки и стимулирования аграрного сектора, а также новеллы налогового законодательства.

Задать вопросы о работе центра «Мой бизнес» в Минусинске можно по телефону 8-800-234-01-24 или по электронной почте mb-info@agpb24.ru.

 

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