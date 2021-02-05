Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскэнергосбыт намерен взыскать с садоводств Емельяновского района десятки миллионов

Красноярскэнергосбыт намерен взыскать с садоводств Емельяновского района десятки миллионов
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: pixabay.com

Энергетики заявили, что готовы применить к должникам самые жесткие санкции: порядка 20 садоводческих товариществ, расположенных в Емельяновском районе, являются злостными неплательщиками.

#НОВОСТИ

По мнению специалистов энергосбыта, задолженность в большинстве случаев возникает из-за того, что председатели СНТ подходят к вопросу сбора платежей спустя рукава и халатно относятся к своим обязанностям, не пользуясь всеми полномочиями.

Мало кто из собственников участков знает, что теперь законодательство дает руководителям товариществ очень широкие полномочия, вплоть до отключения должников. Если эта работа не выполняется, то страдают все члены общества, включая добросовестных плательщиков: при задолженности энергетики отключают электроснабжение всего общества, а не отдельных его членов», - отметил директор Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» Иван Малинов.

Он также напомнил, что на сумму долга начисляются пени.

В компании отмечают, что в Емельяновском районе более 800 садовых и дачных товариществ, и подавляющее большинство справляется с задачей оплаты счетов за электроэнергию. В «черном списке» у энергетиков – восемь садоводств: например, ТСН «Отдых» задолжало энергосбыту 11, 9 млн. рублей, СНТ «Родничок» - 5,29 млн. рублей... Если задолженность не будет погашена, их могут отключить уже в ближайшее время.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в КрасноярскеОдин из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске
  • В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарныхВ пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных
  • В Красноярске смягчили ограничения по коронавирусуВ Красноярске смягчили ограничения по коронавирусу
  • Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствиеВиновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие
  • Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотностьКрасноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.