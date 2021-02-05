Красноярскэнергосбыт намерен взыскать с садоводств Емельяновского района десятки миллионов

Энергетики заявили, что готовы применить к должникам самые жесткие санкции: порядка 20 садоводческих товариществ, расположенных в Емельяновском районе, являются злостными неплательщиками.

По мнению специалистов энергосбыта, задолженность в большинстве случаев возникает из-за того, что председатели СНТ подходят к вопросу сбора платежей спустя рукава и халатно относятся к своим обязанностям, не пользуясь всеми полномочиями.

Мало кто из собственников участков знает, что теперь законодательство дает руководителям товариществ очень широкие полномочия, вплоть до отключения должников. Если эта работа не выполняется, то страдают все члены общества, включая добросовестных плательщиков: при задолженности энергетики отключают электроснабжение всего общества, а не отдельных его членов», - отметил директор Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» Иван Малинов.

Он также напомнил, что на сумму долга начисляются пени.

В компании отмечают, что в Емельяновском районе более 800 садовых и дачных товариществ, и подавляющее большинство справляется с задачей оплаты счетов за электроэнергию. В «черном списке» у энергетиков – восемь садоводств: например, ТСН «Отдых» задолжало энергосбыту 11, 9 млн. рублей, СНТ «Родничок» - 5,29 млн. рублей... Если задолженность не будет погашена, их могут отключить уже в ближайшее время.