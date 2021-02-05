Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска открываются прямые рейсы в Ереван

Из Красноярска открываются прямые рейсы в Ереван
Иллюстрация: travelbelka.ru

Полеты начнутся с 13 февраля, перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии», пока речь идет об одном рейсе в неделю по субботам. Сейчас в столицу Армении можно улететь только с пересадкой.

#НОВОСТИ

Полет будет выполняться на самолетах Airbus 320, вылет из Красноярска в 10.45 местного времени, из Еревана – в 14.15, перелет займет чуть больше пяти часов. Сейчас на сайте авиакомпании можно приобрести билет от 10,5 тысяч рублей в одну сторону.

Авиакомпания напоминает, что для въезда на территорию Армении необходимо иметь отрицательный тест ПЦР. Его можно сделать до вылета, принимаются документы на одном из трех языков – русском, английском и армянском. Либо пройти тестирование в аэропорту Еревана, но на время получения результата (48 часов) необходимо соблюдать режим самоизоляции.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в КрасноярскеОдин из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске
  • В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарныхВ пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных
  • В Красноярске смягчили ограничения по коронавирусуВ Красноярске смягчили ограничения по коронавирусу
  • Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствиеВиновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие
  • Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотностьКрасноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.