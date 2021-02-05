Из Красноярска открываются прямые рейсы в Ереван

Полеты начнутся с 13 февраля, перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии», пока речь идет об одном рейсе в неделю по субботам. Сейчас в столицу Армении можно улететь только с пересадкой.

Полет будет выполняться на самолетах Airbus 320, вылет из Красноярска в 10.45 местного времени, из Еревана – в 14.15, перелет займет чуть больше пяти часов. Сейчас на сайте авиакомпании можно приобрести билет от 10,5 тысяч рублей в одну сторону.

Авиакомпания напоминает, что для въезда на территорию Армении необходимо иметь отрицательный тест ПЦР. Его можно сделать до вылета, принимаются документы на одном из трех языков – русском, английском и армянском. Либо пройти тестирование в аэропорту Еревана, но на время получения результата (48 часов) необходимо соблюдать режим самоизоляции.