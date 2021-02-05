Дом с Меркурием будет отреставрирован

В Красноярске будет отреставрировано одно из самых приметных зданий в стиле «модерн» — дом купца Гадалова.

Главгосэкспертиза разместила информацию о утверждении положительного заключения по ПСД ремонтных работ. Проект разработан ПСК «ПроектСтройСервис».

Напомним, сейчас в историческом здании расположен корпус Агроуниверситета и косметический магазин «Ив Роше». Строительство здания начато в 1881 году и закончено в 1904 году. К моменту сдачи это было самое большое здание в Красноярске начала XX века. Также дом купца Гадалова стал первым, где провели электричество, телефонную связь и центральное отопление. В 1914 году оно было перестроено известным архитектором Владимиром Соколовским. Именно благодаря сибирскому зодчему на башенке появилась фигура Меркурия — символа торговли и предпринимательства.