«Четыре стихии бизнеса»: подробности нового фотопроекта «ДК»

Издание «Деловой квартал» в Красноярске представит новой фотопроект в соавторстве с известным фотографом Татьяной Вишневской.

Фотопроект является продолжением большой фотоистории издания «Параллели». Он также раскрывает внутренний мир известных предпринимателей Красноярска. Работы будут опубликованы в первом журнале года и презентованы на бизнес-девичнике 4 марта.

Женщины привносят в мир природное начало, проявляя себя в четырех стихиях. Но есть ли место стихиям в бизнесе? Об этом размышляют четыре красноярские предпринимательницы, отвечающие в проекте за Огонь, Воду, Землю и Воздух. А магическое фотооко Татьяны Вишневской раскрывает силу стихии в фотопортрете», - рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания и автор идеи.

Фотопроекты — яркая, привлекающая внимание контентная составляющая издания «Деловой квартал». Каждый из них совмещает оригинальную визуализацию и глубину содержательной идеи. По традиции героями фотопроектов «ДК» становятся представители бизнес-сообщества Красноярска.

В 2020 году мы сделали лишь один фотопроект в формате «Параллели» в конце марта. Затем начался локдаун, поставивший на стоп офлайн активности. Постепенно мы выходим из эпидемии. Этот выход мы ознаменовали в том числе фотопроектом», - отмечает Юлия Чанчикова.

Главный редактор подчёркивает, что партнеры проекта, могут рассказать о своем бренде, став частью творческой, увлекательной истории на страницах «ДК».