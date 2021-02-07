Красноярск ожидает похолодание к середине предстоящей недели
Погода на рабочей неделе в Красноярске будет переменчивой. От +3 °C в сегодняшнее воскресенье до –27 °C в конце предстоящей недели.
В воскресенье, 7 февраля в центральных районах, в том числе в Красноярске, местами ожидается сильный ветер. Его порывы составят 15-18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.
Начало недели в Красноярске обещает быть теплым.
В понедельник, 8 февраля, днем +1…–2 °C, ночью –3…6°C.
Во вторник, 9 февраля, днем ожидается +2…–1 °C, возможен дождь со снегом, ночью –11…17 °C.
В среду, 10 февраля, днем –11..15 °C, местами небольшой снег. Ночью –18…22 °C.
В четверг, 11 февраля, –18 °C, ночью морозы –24…27 °C.
В пятницу, 12 февраля, днем –15…18 °C, ночью похолодает до –20…28 °C.
В субботу и воскресенье ожидается –12…17 °C днем и ночью –21…26 °C.