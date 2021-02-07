Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает похолодание к середине предстоящей недели

Красноярск ожидает похолодание к середине предстоящей недели
Иллюстрация: russia-now.com

Погода на рабочей неделе в Красноярске будет переменчивой. От +3 °C в сегодняшнее воскресенье до –27 °C в конце предстоящей недели.

#НОВОСТИ

В воскресенье, 7 февраля в центральных районах, в том числе в Красноярске, местами ожидается сильный ветер. Его порывы составят 15-18 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.

Начало недели в Красноярске обещает быть теплым.

В понедельник, 8 февраля, днем +1…–2 °C, ночью –3…6°C.

Во вторник, 9 февраля, днем ожидается +2…–1 °C, возможен дождь со снегом, ночью –11…17 °C.

В среду, 10 февраля, днем –11..15 °C, местами небольшой снег. Ночью –18…22 °C.

В четверг, 11 февраля, –18 °C, ночью морозы –24…27 °C.

В пятницу, 12 февраля, днем –15…18 °C, ночью похолодает до –20…28 °C.

В субботу и воскресенье ожидается –12…17 °C днем и ночью –21…26 °C.

Красноярск ожидает похолодание к середине предстоящей недели 1
foreca.com
Автор: Стас
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театраЭкс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра
  • Сгоревший склад «Автотрейда» застрахован на 0,4 млрд рублейСгоревший склад «Автотрейда» застрахован на 0,4 млрд рублей
  • Дом с Меркурием будет отреставрированДом с Меркурием будет отреставрирован
  • Руководители «Автотрейд» арестованы после пожараРуководители «Автотрейд» арестованы после пожара
  • Квартиры в Красноярском крае за год в среднем подорожали почти на 11%Квартиры в Красноярском крае за год в среднем подорожали почти на 11%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.