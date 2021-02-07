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Перекрыть дороги: мэрия продолжает бороться со снегом

Снежная глыба, сорвавшись с крыши, повредила легковой автомобиль.
Снежная глыба, сорвавшись с крыши, повредила легковой автомобиль. Иллюстрация: ЧП Красноярск

В администрации Красноярска решились на крайние меры и заявили, что будут перекрывать дороги, чтобы оперативно убирать снег.

#НОВОСТИ

Информация об этом опубликована в официальном паблике мэрии «ВКонтакте». Сейчас уборке мешают густо припаркованные на улицах Красноярска машины.

Рассматривается возможность совместно с ГИБДД перекрывать некоторые участки улиц, чтобы машины не парковались», – сообщается в соцсетях.

Как сообщалось ранее в «ДК», в Красноярске создан круглосуточный оперативный штаб для борьбы со снежными завалами на улицах города. Мэр города Сергей Еремин в своем аккаунте в Instagram отписал, что разрешил работать снегоуборочным машинам в «часы пик» утром и вечером.

Еще одной проблемой стал снег на крышах зданий. Буквально сегодня снежная глыба, сорвавшись с крыши, повредила легковой автомобиль.

 

Автор: Стас
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