Перекрыть дороги: мэрия продолжает бороться со снегом

В администрации Красноярска решились на крайние меры и заявили, что будут перекрывать дороги, чтобы оперативно убирать снег.

Информация об этом опубликована в официальном паблике мэрии «ВКонтакте». Сейчас уборке мешают густо припаркованные на улицах Красноярска машины.

Рассматривается возможность совместно с ГИБДД перекрывать некоторые участки улиц, чтобы машины не парковались», – сообщается в соцсетях.

Как сообщалось ранее в «ДК», в Красноярске создан круглосуточный оперативный штаб для борьбы со снежными завалами на улицах города. Мэр города Сергей Еремин в своем аккаунте в Instagram отписал, что разрешил работать снегоуборочным машинам в «часы пик» утром и вечером.

Еще одной проблемой стал снег на крышах зданий. Буквально сегодня снежная глыба, сорвавшись с крыши, повредила легковой автомобиль.