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Красноярцы не очень верят в электронные трудовые книжки

Красноярцы не очень верят в электронные трудовые книжки
Иллюстрация: pixabay.com

Как выяснила служба исследований портала hh.ru, больше половины красноярцев из числа тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, отказались делать это.

#НОВОСТИ

Только 46% участников опроса сообщили, что согласились перевести трудовую в цифровой формат. Выше всего доля тех, кто сделал это, в сферах продаж, ИТ и начала карьеры, ниже всего — среди HR-специалистов и бухгалтеров.

Самая популярная причина отказа — непонимание, как это будет работать (55%). По 35% опрошенных из числа отказавшихся, считают электронный вариант ненадёжным с точки зрения безопасности личных данных либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов пока не стали переходить на электронную трудовую по рекомендации работодателя.

С другой стороны, 57% согласившихся на такой формат оформления трудовых отношений, считают, что таким образом будет сведена к минимуму бумажная волокита, ещё 52% считают, что таким образом облегчают себе доступ к данным трудовой книжки. 38% видят риски потерять бумажную книжку и полагают, что так удобнее. 23% перешли на электронный вариант по совету работодателя.

Чаще всего закрепить отношения в цифровом формате соглашаются люди в возрасте до 24 лет, а вот среди работников старше 31 года в приоритете бумажная трудовая.

 

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