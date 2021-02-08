В Красноярских школах отменяют занятия — якобы из-за сообщений о минированиях

Сколько именно школ «попало под атаку», пока неизвестно. В соцсетях ссылаются на сообщения классного руководства, в которых родителей просят забирать детей.

Ряд школ Красноярска сегодня отменили занятия, об этом красноярцы пишут в социальных сетях. Причиной якобы являются сообщения о минировании.

В правоохранительных органах и краевом правительстве тему пока не комментируют, при этом не опровергая (но и не подтверждая) самого факта таких сообщений. Поэтому остается неясным, о каком количестве школ идет речь. Однако, по имеющейся информации, это коснулось школ № 51, 64, 72, 99, 141, 144, 150, 157, гимназий № 5, 14 и 16 гимназии и лицеев № 6, 7, 8.

По сообщениям СМИ, подобное сегодня происходит не только в Красноярске. Такой же атаке, к примеру, подверглись школы Камчатки, Приморского края, Сахалинской и Амурской области, пишет ТАСС . То же происходит и в Минусинске, сообщает «Взгляд Инфо». Сколько учебных заведений в этих регионах попали «под удар» также неизвестно. Однако, информации Министерства образования Сахалинской области, в этой территории таковых было 149.

Напомним, что с 11 января 2021 года красноярские школы снова вернулись к очному формату обучения. А недавно такое решение приняли касательно студентов Сибирского федерального университета — они вернулись в стены вуза сегодня.

Обновлено в 12:20: В антитеррористической комиссии Красноярского края подтвердили факт сообщений о минировании школ. «В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — говорят власти. Другой информацией правоохранители пока не делятся.