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В Красноярских школах отменяют занятия — якобы из-за сообщений о минированиях

В Красноярских школах отменяют занятия — якобы из-за сообщений о минированиях
Иллюстрация: vk.com/shans_online

Сколько именно школ «попало под атаку», пока неизвестно. В соцсетях ссылаются на сообщения классного руководства, в которых родителей просят забирать детей.

#НОВОСТИ
Ряд школ Красноярска сегодня отменили занятия, об этом красноярцы пишут в социальных сетях. Причиной якобы являются сообщения о минировании.
 
В правоохранительных органах и краевом правительстве тему пока не комментируют, при этом не опровергая (но и не подтверждая) самого факта таких сообщений. Поэтому остается неясным, о каком количестве школ идет речь. Однако, по имеющейся информации, это коснулось школ № 51, 64, 72, 99, 141, 144, 150, 157, гимназий № 5, 14 и 16 гимназии и лицеев № 6, 7, 8.
 
По сообщениям СМИ, подобное сегодня происходит не только в Красноярске. Такой же атаке, к примеру, подверглись школы Камчатки, Приморского края, Сахалинской и Амурской области, пишет ТАСС. То же происходит и в Минусинске, сообщает «Взгляд Инфо». Сколько учебных заведений в этих регионах попали «под удар» также неизвестно. Однако, информации Министерства образования Сахалинской области, в этой территории таковых было 149.
 
Напомним, что с 11 января 2021 года красноярские школы снова вернулись к очному формату обучения. А недавно такое решение приняли касательно студентов Сибирского федерального университета — они вернулись в стены вуза сегодня.
 
Обновлено в 12:20: В антитеррористической комиссии Красноярского края подтвердили факт сообщений о минировании школ. «В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации», — говорят власти. Другой информацией правоохранители пока не делятся.
Автор: Евгений Волошинский
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