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Уже через год в Красноярске может появиться открытый бассейн

Эскиз здания «Красноярские термы»
Эскиз здания «Красноярские термы». Иллюстрация: yandex.ru

Дефицит мест для купания и короткое лето обеспечили повышенное внимание к проектам, связанным с водными развлечениями и отдыхом в Красноярске.

#НОВОСТИ

Сегодня в мэрии прошла презентация центра здоровья и отдыха «Красноярские термы». Идеологом и инвестором проекта стал индустриальный парк «Красный Яр». Речь идет об открытом термальном бассейне и двухэтажном здании с набором банных и спа-процедур. Место дислокации «Красноярских терм» — Кировский район. Центр расположится вблизи парка «Сибсталь». 

Директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев пообещал, что термы введут в эксплуатацию уже в 2022 году.

Добавим, в Красноярске также строится аквапарк рядом с микрорайоном «Преображенский». В конце декабря в галерее «Енисей» открылся акваклуб VODA с открытыми водными чашами на крыше. Открытые теплые бассейны фигурировали и в проекте реновации Центрального парка.

 

Автор: Стас
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