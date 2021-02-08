Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления водой

Уголовное дело заведено по требованию прокуратуры Красноярского края. Причина — массовое отравление красноярцев, проживающих в Октябрьском районе.

На сегодня около 100 человек заболели острой кишечной инфекцией — началось все в конце января. Причина болезни пока не установлена, но сами пострадавшие считают, что отравились водой из-под крана.

В прокуратуре отмечают, что на сегодня уже исключены пищевые и контактно-бытовые факторы заражения. Одновременно продолжаются исследования воды.

Напомним, свою версию озвучили и в компании «КрасКом». Коммунальщики допускают, что причиной отравления холодной водой из-под крана в красноярском Студгородке могла стать вода из системы пожаротушения, которая попала в водопровод.