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Лимиты по кредиткам в Красноярском крае одни из самых больших в России и Сибири

Лимиты по кредиткам в Красноярском крае одни из самых больших в России и Сибири
Иллюстрация: byrich.ru

Динамика, конечно, почти в три раза ниже, чем в среднем по стране, но все же она положительная, тогда как в ряде регионов имеет отрицательную направленность.

#НОВОСТИ
Средний лимит по кредитной карте в Красноярском края в четвертом квартале 2020 года составлял 72 370 рублей. Это на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
Это восьмой результат по России и второй по Сибири (на первом — Иркутская область с 73 142 рублями). При этом показатели роста в крае оказались самыми низкими среди 30 регионов с самыми большими лимитами и положительной динамикой. Столько же было только в Пермской области. Лидером же здесь оказался Татарстан — +19,2%. В ряде же территорий лимиты и вовсе снизились. Так произошло, к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области — предельные суммы карточного кредитования в них сократились на 7,9%, 8,3% и 3,5% соответственно.
 
В целом по стране средний лимит по кредитной карте в октябре-декабре 2020 года составлял 67 тысяч рублей, что на 3,9% меньше, чем в тот же период годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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