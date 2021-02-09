Лимиты по кредиткам в Красноярском крае одни из самых больших в России и Сибири

Динамика, конечно, почти в три раза ниже, чем в среднем по стране, но все же она положительная, тогда как в ряде регионов имеет отрицательную направленность.

Средний лимит по кредитной карте в Красноярском края в четвертом квартале 2020 года составлял 72 370 рублей. Это на 1,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это восьмой результат по России и второй по Сибири (на первом — Иркутская область с 73 142 рублями). При этом показатели роста в крае оказались самыми низкими среди 30 регионов с самыми большими лимитами и положительной динамикой. Столько же было только в Пермской области. Лидером же здесь оказался Татарстан — +19,2%. В ряде же территорий лимиты и вовсе снизились. Так произошло, к примеру, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области — предельные суммы карточного кредитования в них сократились на 7,9%, 8,3% и 3,5% соответственно.

В целом по стране средний лимит по кредитной карте в октябре-декабре 2020 года составлял 67 тысяч рублей, что на 3,9% меньше, чем в тот же период годом ранее.