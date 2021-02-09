«Норникель» построит новый завод уже в 2023 году

«Норникель» заявил о строительстве завода по производству сжиженного природного газа. Его возведут на территории бывшего Никелевого завода.

Новое производство «Норникеля» входит в состав проектов масштабной комплексной экологической программы компании. Производство СПГ необходимо для перехода на двухтопливное потребление (дизельное топливо + СПГ).

Сейчас идет период понимания общих технических решений завода. Также определяются сроки сдачи — с января 2022 года по март 2023 года.

По предварительным расчетам цена норильского СПГ окажется в 2,5 раза ниже привозного дизельного топлива.

Одновременно реализуется пилотный проект по переоборудованию карьерных самосвалов для работы в двухтопливном режиме. Первые испытания техники пройдут во второй половине текущего года.

В дальнейшем компания планирует перевод всего парка тяжелой карьерной техники на гибридный топливный формат.