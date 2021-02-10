Красноярским аграриям дадут денег на модернизацию молочных производств

Эта мера господдержки начала действовать в этом году. Она будет покрывать до трети расходов агропредприятий на строительство и реконструкцию соответствующих объектов.

Аграрии Красноярского края, включая сельхозкооперативы и фермерские хозяйства, в 2021 году смогу получить помощь из бюджета на на строительство и реконструкцию помещений для производства молока, в том числе на обновление технологического оборудования, об этом рассказали в региональном Минсельхозе.

В общей сложности на эти нужды выделено 82,6 млн рублей. Поддержку будут оказывать двумя способами. В первом случае выплачивать будут всю сумму полностью, но только по завершении проекта. Во втором же, половину суммы аграрий получит в начале, а остальное — в конце работ. В обоих случаях размер господдержки не будет превышать 30% от стоимости проекта.

Полученные деньги можно будет пустить на строительство и реконструкцию животноводческих объектов (коровников, родильных отделений, доильных залов и другого), стоимость которых не превышают 100 млн рублей, а помещения рассчитано не менее чем на 50 голов.