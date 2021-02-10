AU.ru: в Красноярске растет объем шеринговой экономики

Перепродажа подержанных вещей (покупка для временного пользования и последующая продажа) становятся все популярнее, отмечают аналитики аукциона AU.ru, это касается самых разных категорий товара.

Наиболее привычна в разрезе шеринг-экономики продажа автомобиля «с пробегом» или сдача квартиры в аренду, однако экономисты относят к экономике временного пользования перепродажу любых подержанных вещей.

Одна из основ шеринг-экономики - это появление понятия «пользователь» вместо «хозяин», то есть после покупки вещи понимаешь, что когда она перестанет быть нужна, её можно передать другому человеку, которому она ещё понадобится. Та же дрель вам нужна во время ремонта, а все остальное время - она где-то пылится, вместо того, чтобы работать дальше», - отмечают в Au.ru.

За всё время работы площадки было выставлено свыше 5 млн товаров, бывших в употреблении (всего же, включая товары профессиональный продавцов, через аукцион было продано более 13 млн лотов). Самые популярные категории – «Автомобили и запчасти», «Компьютеры и оргтехника» - в них было размещено по миллиону лотов, еще миллион в совокупности – это смартфоны и бытовая техника. Ежегодно количество подержанных товаров на площадке растёт на 10-12%. Активнее всего за последние пять лет – в категориях «Строительство и ремонт», а также «Смартфоны, электронные компоненты и товары домашнего быта».

В Красноярске пользуются популярностью также подержанные спортивные тренажеры, туристические и детские товары.