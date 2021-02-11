Ретейл в Красноярске: 2020-й — год нового опыта

2020 год стал не стандартным для всех бизнесов, перед компаниями возникли задачи, требовавшие решения в кратчайшие сроки. При этом, по данным Data Insight, рынок e-commerce в 2020 году вырос на 44 %.

Мы поговорили с Натальей Андреевой, управляющим директором «Ситилинк» в Красноярске, о причинах роста интернет-торговли, особенностях работы представителей ретейла в год пандемии, предпочтениях корпоративных клиентов и самой популярной технике.

Каким был 2020-й год для вашей компании?

— 2020-й можно назвать годом вызовов и нового опыта. Пандемия диктовала непривычные условия работы, которые необходимо было внедрять максимально оперативно. Так как мы представители интернет-торговли, то порядка 75 % наших заказов в Красноярске осуществляется через сайт компании. Но есть клиенты, которые привыкли к офлайн-покупкам, особенно это касается B2B-сегмента. Все наши магазины в период локдауна были переведены в формат пунктов выдачи заказов, сотрудники корпоративного отдела на следующий же день были переведены на удаленный формат работы — это позволило нам оперативно сориентироваться в том, что в первую очередь нужно для организации комфортных удаленных рабочих мест. Это техника для домашнего офиса, средства связи и устройства для видеоконференций; спрос на веб-камеры взлетел в 5 раз и привел к дефициту, однако мы в данной ситуации смогли поддержать наших партнеров и обеспечить их необходимым количеством устройств.

Пандемия способствовала увеличению продаж?

— Да, распространение вируса стало драйвером развития e-commerce. Клиенты были вынуждены пользоваться интернет-каналами для приобретения необходимых товаров. И сейчас, когда ситуация нормализуется, многие компании, которые ранее не практиковали такой способ покупок, продолжают закупаться онлайн. В 2020 году корпоративные продажи в нашей сети в Красноярске выросли на 40 % по сравнению с прошлым годом. Количество заказов увеличилось на 25 %, а количество клиентов — на 18 %.

Как вы помогали клиентам адаптироваться к новым условиям?

— B2B-«Личный кабинет» на сайте компании позволяет отслеживать все процессы онлайн: от момента формирования счета до получения товаров. За каждым клиентом мы закрепляем персонального менеджера, который может определиться с выбором техники и оформлением заказа. В 2020 году мы запустили для клиентов диалоговый интерфейс с персональным менеджером в Telegram; он пользуется большой популярностью, так как многие вопросы решаются на бегу. У нас внедрена система электронного документооборота «СКБ.Контур», которая позволяет обмениваться документами онлайн, в короткие сроки и в удобное время выполнять все необходимые операции. Сервис B2B-платежей от «Яндекс.Кассы» и Сбербанка дал возможность сократить время проведения расчетных операций до 10–15 минут. При этом пандемия серьезно ударила по многим видам бизнеса. Особенно это коснулось небольших компаний. Мы понимали сложность ситуации и потребность в новой технике, поэтому на персональных условиях предлагали отросточку платежа постоянным клиентам. «Ситилинк» регулярно развивает сервисное направление. Для B2B-клиентов у нас есть возможность предоставления техники в лизинг, такие услуги сейчас оказывают немного компаний.

Что покупали в 2020-м и будут покупать в этом году?

— Покупали практически все. Любой вид техники находил своего потребителя. К тому же высокий спрос и приостановка работы производств из-за распространения вируса способствовали формированию дефицита товара. У нас всегда был широкий ассортимент и большие складские запасы, поэтому мы могли удовлетворить спрос постоянных и новых корпоративных клиентов. Особой популярностью, конечно, пользовались товары для дистанционной работы и носимая техника: ноутбуки, смартфоны, планшеты, веб-камеры, устройства ввода, мебель и канцелярия, офисная техника и т. д. В этом году, на мой взгляд, эти торговые группы останутся приоритетными в B2B-сегменте, так как многие компании сменили офисы, другие предпочитают оставлять сотрудников на дистанционной работе или переводить офисы на гибкий формат работы.\

У многих компаний в 2021 году сокращается бюджет. Как организовать комфортную работу такому бизнесу? Какую технику выбрать?

— В нашем ассортименте порядка 90 000 тысяч наименований товаров, можно подобрать технику из любого ценового сегмента под необходимые задачи. К тому же мы стараемся делать покупки выгодными. Для наших покупателей действует программа лояльности, новым корпоративным клиентам до конца февраля мы даем кэшбэк в размере 10 % от суммы покупки, к тому же на сайте всегда можно найти акции и распродажи на востребованные товары.