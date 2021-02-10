В правительстве Красноярского края назначен новый руководитель аппарата
Юрий Лапшин, вице-губернатор региона, подписал распоряжение 4 февраля 2021 года.
Руководителем аппарата правительства Красноярского края назначен Денис Голощапов, который 10 февраля принял дела. Трудовой договор подписан сроком на 2 года. До этого момента г-н Голощапов служил в должности первого замминистра соцполитики края.
Прежний руководитель аппарата, 65-летняя Татьяна Горячева, ушла с должности по собственному желанию, однако получит должность советника, — сообщает пресс-служба правительства.
Справка
- Голощапов Денис Валериевич, 1979 года рождения, город Черногорск.
- Окончил Институт истории и права Хакасского государственного университета им. Катанова по специальности юриспруденция.
- С 2003 года работал в министерстве финансов Республики Хакасия.
- В июле 2017 года был назначен первым замминистра финансов РХ.
- В декабре 2018 назначен первым замминистра соцполитики края.
- Женат, троих детей.