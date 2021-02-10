В правительстве Красноярского края назначен новый руководитель аппарата

Юрий Лапшин, вице-губернатор региона, подписал распоряжение 4 февраля 2021 года.

Руководителем аппарата правительства Красноярского края назначен Денис Голощапов, который 10 февраля принял дела. Трудовой договор подписан сроком на 2 года. До этого момента г-н Голощапов служил в должности первого замминистра соцполитики края.

Прежний руководитель аппарата, 65-летняя Татьяна Горячева, ушла с должности по собственному желанию, однако получит должность советника, — сообщает пресс-служба правительства.

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