Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.02
73,75
89,43
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Строительство солнечной электростанции в Туре почти завершено

Строительство солнечной электростанции в Туре почти завершено
Иллюстрация: пресс-служба минэнерго края

Пусконаладочные работы на объекте начнутся в апреле, а уже к лету станция должна войти в промышленную эксплуатацию. Это первый объект гибридной энергетики в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Это также и первая солнечная станция на территории региона.

Строительство началось осенью 2020 года, работы выполняются компанией «Хевел» в рамках энергосервисного контракта, заключенного сроком на 10 лет. Общий объем инвестиций в проект составит около 300 млн. рублей. Мощность солнечной электростанции - 2,5 МВт, она будет работать в гибридном режиме. Для хранения излишков выработанной электроэнергии объект оснащен системой накопления емкостью 0,5 МВт*ч, в случае же нехватки солнца и исчерпания «хранилищ» жители Туры будут получать электроэнергию от резервной дизельной установки. Таким образом доля дизельной генерации будет снижена и сократится расход топлива – по предварительным оценкам не менее чем на 15-20%. Способность станции работать с различными источниками энергии повысит надежность снабжения поселка, а также снизит стоимость электроэнергии и затраты на завоз топлива.

Сейчас на солнечной станции в Туре смонтировано основное технологическое оборудование – установлены солнечные модули, размещена система накопления энергии, завершена прокладка кабеля.

В краевом минэнерго отмечают, что модернизация энергообъектов северных территорий – одна из приоритетных задач, решение которой лежит в сфере использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии. В частности, уже построены энергоценры в Туруханске и Хатанге, работающие нат сырой нефти.

Строительство станции в Туре заложит основу развития альтернативных источников энергии на территории края. Данный опыт в последующем может быть тиражирован и на другие районы. В настоящее время нами также рассматривается строительство ветряных электростанций в северных территориях, обладающих значительным ветропотенциалом», - сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Афанасьев.

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиковКрасноярский Стройнадзор требует прекратить деятельность одного из долевых застройщиков
  • Идите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонахИдите в баню: в Красноярске прошел рейд в парилках и спа-салонах
  • Уже через год в Красноярске может появиться открытый бассейнУже через год в Красноярске может появиться открытый бассейн
  • За красноярскими водителями начал следить «Паркон»За красноярскими водителями начал следить «Паркон»
  • «Норникель» построит новый завод уже в 2023 году«Норникель» построит новый завод уже в 2023 году
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.