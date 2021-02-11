Строительство солнечной электростанции в Туре почти завершено

Пусконаладочные работы на объекте начнутся в апреле, а уже к лету станция должна войти в промышленную эксплуатацию. Это первый объект гибридной энергетики в Красноярском крае.

Это также и первая солнечная станция на территории региона.

Строительство началось осенью 2020 года, работы выполняются компанией «Хевел» в рамках энергосервисного контракта, заключенного сроком на 10 лет. Общий объем инвестиций в проект составит около 300 млн. рублей. Мощность солнечной электростанции - 2,5 МВт, она будет работать в гибридном режиме. Для хранения излишков выработанной электроэнергии объект оснащен системой накопления емкостью 0,5 МВт*ч, в случае же нехватки солнца и исчерпания «хранилищ» жители Туры будут получать электроэнергию от резервной дизельной установки. Таким образом доля дизельной генерации будет снижена и сократится расход топлива – по предварительным оценкам не менее чем на 15-20%. Способность станции работать с различными источниками энергии повысит надежность снабжения поселка, а также снизит стоимость электроэнергии и затраты на завоз топлива.

Сейчас на солнечной станции в Туре смонтировано основное технологическое оборудование – установлены солнечные модули, размещена система накопления энергии, завершена прокладка кабеля.

В краевом минэнерго отмечают, что модернизация энергообъектов северных территорий – одна из приоритетных задач, решение которой лежит в сфере использования местных видов топлива и возобновляемых источников энергии. В частности, уже построены энергоценры в Туруханске и Хатанге, работающие нат сырой нефти.