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Красноярский алюминиевый завод развивает выпуск сплавов

Красноярский алюминиевый завод развивает выпуск сплавов
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛа

Их доля в объеме производимой предприятием продукции в 2020 году приблизилась к 40%. Производство же алюминия-сырца сохранилось на том же уровне, что и год назад.

#НОВОСТИ
В 2020 году Красноярский алюминиевый завод произвел более 391,7 тонны продукции с высокой добавленной стоимостью. Это на 8,7% больше, чем в 2019 году. Теперь ее доля в общем объеме производства предприятия 38,38% (в 2019-м — 35,39%), рассказали в пресс-службе КрАЗа.
 
Речь идет о сплавах для автопрома, авиации, космической отрасли, электроники, строительных профилей и креплений, а также пищевой промышленности и тому подобного.
 
Производство же первичного алюминия на заводе осталось на прежнем уровне — 1 млн тонн.
У нас нет цели увеличить объемы производства металла, однако перед нами стоит задача увеличить выпуск продукции с добавленной стоимостью до 55% в общем объеме. Поэтому мы работаем над улучшением качества наших сплавов, стремимся предложить новые конкурентные виды высокотехнологичных продуктов, которые продаем потребителям напрямую», — говорит управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.
Помимо этого в 2020 году на КрАЗе проведено множество мероприятий по повышению экологичности предприятия. К примеру, все электролизные корпуса переведены на технологию «ЭкоСодерберг». Снижены выбросы безапирена за счет внедрения технологии экологичного пека в подштыревой анодной массе. Запущена система детектирования дыма. Общий объем вложений в экологическую программу 2020-го составил 201,6 млн рублей.
 
Также, по итогам года, на 7,4% увеличилось финансирование социальных программ для работников КрАЗа на 7,4% — на эти цели было выделено 207,4 млн рублей. В ряду прочего, по предложению Рабочих советов РУСАЛа, была возобновлена жилищная программа для сотрудников компании. Ее инициатором в 2011 году был основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.
 
В целом по компании, в 2020 году было произведено более 3,7 млн тонн алюминия — это столько же, сколько было в 2019-м. Продажи же «крылатого металла» снизились на 6% и составили 3,9 млн тонн. В компании снижение объясняют высокой базой 2019-го, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в 2018 году из-за санкций. А вот продукции с добавленной стоимостью (ПДС) было продано на 11,3% больше — 1,7млн тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 году).
Автор: Александр Вознесенский
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