Красноярскэнергосбыт начал передавать сведения о должниках в Бюро кредитных историй

Энергетики передают в Красноярское Бюро кредитных историй сведения о физических и юридических лицах, которые не оплатили уже просуженную задолженность.

В базу данных вносятся сведения о тех, кто в течение 10 дней не исполнил решение суда о взыскании задолженностей по коммунальным платежам.

Напомним, что сведения из Бюро кредитных историй запрашивают банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, чтобы оценить состоятельность потенциального заемщика. Долги нередко становятся причиной отказа в выдаче нового кредита или рефинансировании ранее оформленного.

Как пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко, Красноярскэнергосбыт начал передавать сведения о должниках в БКИ еще в декабре 2020 года. Метод борьбы с неплательщиками оказался действенным.

Первыми были размещены данные по десяти неплательщикам из Красноярска и Минусинска с общей суммой долга более 500 тысяч рублей, и часть задолженности они уже возместили», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В компании уточняют: факт передачи данных не является сюрпризом для должника, его обязательно уведомляют об этом, как и требует закон. Кредитная история хранится на портале Красноярского БКИ в течение 10 лет и аннулируется по истечению этого срока или в случае решения суда. Если задолженность погашена, сведения в базе данных актуализируют. Дважды в год можно проверить свою кредитную историю бесплатно – лично в офисе или через онлайн-запрос, квалифицированный электронной подписью, например, частные лица могут это сделать через портал Госуслуг.