«Это караул» — современный поселок на Таймыре может пойти под снос

Дома, недавно построенные для переселения северян из ветхого жилья, второй год стоят без тепла и света. Еще одну зиму в таком состоянии они могут не пережить.

Переселение жителей таймырского поселка Тухард (входит в сельское поселение Караул) из ветхого жилья в недавно построенное может не состояться. Об этом на очередной сессии Законодательного Собрания Красноярского края заявил депутат Валерий Вэнго.

Сейчас жилой фонд этого поселка — это 105 ветхих сооружений типа балков и вагончиков, которые, по сути, жильем не являются. В 2017 году было решено переселить тухардцев в новое жилье, для строительства которого (вместе со всей социальной инфраструктурой) даже расширили границы поселения. А чуть позже было подписано соглашение между администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, компанией «Норникель» и «Енисейским объединенным банком».

Весь комплекс мероприятий и финансовую нагрузку, связанную с их реализацией, стороны поделили между собой. «Норникель» взял на себя финансирование жилого строительства (90 млн рублей), районная администрация обязалась оплатить социальную инфраструктуру (122,5 млн рублей), а банк — коммунальную и энергетическую (70 млн рублей).

Как рассказал Вэнго, первую очередь планировали сдать к 1 сентября 2019 года и тогда же начать переселение. Если с первой частью проблем не возникло («Норникель», к тому же, построил в поселке еще и Дом культуры за 23,3 млн рублей), то со второй — все оказалось сложнее. Дело в том, что «Енисейский объединенный банк» в одностороннем порядке вышел из проекта, не построив ни дизельную электростанцию, ни котельную, ни соответствующие сети.

Банк просто объявил, что, по его новым расчетам, этот проект для него не выгоден (изначально он планировал зарабатывать на предоставлении аффилированными с ним компаниями жилищно-коммунальных услуг) и не дал финансирование», — говорит депутат.

В общем, в таймырскую зиму 2019-го уже построенные 30 двухквартирных домов, школа, детсад, здание администрации и участковый пункт полиции входили без отопления и электроэнергии. То же повторилось и в 2020 году.

По мнению Вэнго, ситуацию могла бы переломить краевая власть, ведь «Енисейский объединенный банк» является уполномоченным банком правительства Красноярского края — т.е. через него проходят платежи регионального бюджета.