Au.ru объявил конкурс для красноярских предпринимателей

Приз – создание бесплатного интернет-магазина на au.ru с максимальным размещением товаров. Участвовать в конкурсе могут компании, чье производство находится на территории Красноярского края.

Конкурс стартовал 8 февраля и завершится 5 марта. Условия простые: до 25 февраля нужно прислать организаторам фото и/или видео процесса изготовления и упаковки товара. Будут учитываться уникальность и оригинальность товара; качество исполнения; творческий подход к выполнению заявки. С полным положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Организаторы намерены выбрать несколько победителей, которые смогут разместить свой интернет-магазин на площадке аукциона. Кроме того все участники конкурса получат бонусы.

Для красноярских производителей это отличная возможность найти новых покупателей. Запустить профессиональный интернет-магазин — непростое дело, оно требует массу знаний, времени и денег. Аукцион же представляет удобное комплексное решение, где главное — это представить свой товар. Мы считаем, что в сегодняшних условиях просто необходимо поддерживать друг друга на уровне региона, поэтому готовы помочь нашим производителям с организацией интернет-продаж через au.ru», — отметили в аукционе.

Напомним, главное требование к участникам конкурса – производство должно находиться на территории Красноярского края.