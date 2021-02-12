Глава «Норникеля» Потанин профинансировал исследования нобелевского лауреата

Владимир Потанин выделил лауреату Нобелевской премии по физике 2010 года Константину Новоселову 500 миллионов рублей на создание научной лаборатории. Это личные средства промышленника.

Лаборатория программируемых функциональных материалов будет заниматься созданием «умных» материалов с программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. Полученные на их основе концептуально новые технологии могут лечь в основу новых методов изучения мозга и разработки перспективных интерфейсов между компьютером и человеком.

Исследования будут проходить на базе Московского физико-техничнеского института. Лаборатория Новоселова – это первый проект Центра изучения мозга и сознания. Идея создания такого научного подразделения прорабатывалась несколько лет, но окончательно оформилась в 2020 году, когда проектом заинтересовался Владимир Потанин. Руководителем центра стал Тагир Аушев, российский ученый, работащий в области фундаментальной физики, профессор, член-корреспондент РАН. Цель создания центра – получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Сейчас это одно из самых актуальных направлений науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин.

Средства выделены не в качестве инвестиции разработок, а как целевое пожертвование.

Это первый случай такого масштабного финансирования научной лаборатории со стороны бизнеса. Подобное финансирование удобнее [чем государственные гранты], поскольку есть возможность концентрироваться на сути, а не на формальных вещах, максимизировать эффективность работы ученого. Вкладываясь в фундаментальную науку, бизнес показывает, что живет не сегодняшним днем, а инвестирует в будущее. То, чем будет заниматься лаборатория, это исследования, которые дадут результаты в реальном секторе экономике через 10-15 лет», - сказал Аушев «Интерфаксу».

Средств, выделенных главой «Норникеля», хватит на первые пять лет работы лаборатории. За это время ученые планируют перейти от создания первых простейших устройств на основе двумерных материалов (например, графена) до физической имитации нейронной связи, перейти к созданию хардверной сети. «Умные» материалы могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров, они помогут создать сверхчувствительные сенсоры нового поколения, необходимые для изучения человеческого мозга. Константин Новоселов уверен, что работа лаборатории позволит улучшить знания о мозге и помочь большему количеству людей.