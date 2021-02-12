Красноярский камерный оркестр сыграет шедевры для оркестра и органа

17 февраля Красноярский камерный оркестр презентует новый цикл концертов. В нём будет представлен редчайший музыкальный тандем: солирующим инструментом с оркестром выступит орган.

Как правило, орган звучит или соло, или с певцами, или с другими инструментами. Концерты же, где «король инструментов» становится на сцене партнером оркестра – событие неординарное. Тем более, когда на сцену в качестве солиста выходит Андрей Бардин, органист, чье мастерство и талант признаны на многочисленных конкурсах и фестивалях, российских и международных.

Серия концертов под названием «Шедевры для оркестра и органа» (в феврале, марте и апреле) пройдет не в Органном, а в малом зале филармонии. Немногие любители классической музыки знают, что в этом концертном зале есть орган. Прекрасный электронный орган «Йоханнус Монарх» спроектирован и изготовлен мастерами фабрики «Johannus Orgelbouw» (Нидерланды) специально для малого зала. Он был установлен в 2009 году. Эксклюзивный инструмент имеет три мануала, педаль, семьдесят регистров и массу возможностей - например, можно выбрать тип органа, звуки которого заложены в его памяти. Потенциал органа будет продемонстрирован в цикле концертов «Шедевры для оркестра и органа».

Проект «Шедевры для оркестра и органа» – это новые музыкальные открытия, как для музыкантов, так и для слушателей. Нас ждут премьеры произведений, никогда не звучавших в Красноярске. Так 17 февраля в нашем городе состоится первое исполнение «Фантазии» для органа итальянского композитора и органиста Марко Энрико Босси.