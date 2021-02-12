Неурожай бананов не пугает красноярские розничные сети

По словам сетевых ретейлеров города, перебоев с поставками нет и не предвидится (как и рост цен). А вот у небольших игроков фруктового рынка они могут начаться.

Розничные сети Красноярска не ждут дефицита бананов и роста цен на этот фрукт из-за неурожая в Эквадоре. Об этом DK.RU рассказали представители крупнейших местных игроков этого рынка — сетей «Командор» и «Красный Яр».

По их словам, дефицит бананов действительно имеет место, но лишь на свободном рынке, который формируется из фруктов, не выкупленных по прямым контрактам. Ни «Красный Яр», ни «Командор» на нем не закупаются, работая напрямую с местными производителями бананов.

У нас с ними заключен годовой контракт, в котором зафиксированы закупочные цены и объемы поставок. Бананы поставляются к нам еженедельно, в необходимых нам объемах — от 200 до 300 тонн в неделю», — рассказали в «Командоре».

О том же (за исключением объемов поставок) говорят и в «Красном Яре», уточняя, что различные форс-мажорные обстоятельства могут задержать появление бананов на прилавке на пару дней, но это исключение, а не правило.

Сегодня мы дефицита данного товара точно не испытываем», — заявил ретейлер.

Также оба представителя сетевой розницы Красноярска отметили, что, ввиду сказанного выше, не видят оснований повышать цены на бананы в своих магазинах.

Эти фрукты мы закупаем за доллары. Растет курс доллара — увеличивается цена в рублях. Но мы часто берем эту нагрузку на себя, чтобы оставаться в рынке. Повышение цены — крайняя мера, которая противоречит нашей логике», — сказали в «Красном Яре».

При всем этом ретейлеры уверены, что небольшие игроки рынка фруктовой розницы вполне могут столкнуться с дефицитом бананов и ростом цен на них.

Добавим, что в 2020 году сеть «Командор» продала более 9,3 млн килограмм бананов. В «Красном Яре» объемов продаж не раскрывают.