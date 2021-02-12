Количество продавцов из Красноярска на AliExpress выросло в 9 раз за год

Крупнейшие российские и заграничные маркетплейсы в 2020 году увеличили продажи в Сибири в несколько раз.

Эксперты отмечают, что потребительский спрос в Сибири повышался в течение всего 2020 года и особенно вырос в ноябре-декабре, поскольку потребители выбрали онлайн-шоппинг на время сезона осенних распродаж и подготовки к Новому году.

По данным пресс-службы AliExpress, за 2020 год количество продавцов из Красноярска выросло до 490 (рост за год в 8,9 раза), из Новосибирска до 1000 (было 152), из Алтайского края 430 (рост в 13 раз), из Иркутска 360 (рост в 8,6 раза), из Омска и Кемерова по 350 (рост в 8,1 и 8,5 раза), из Томска 240 (рост в 6,7 раза).

Сообщается, что половина продавцов — ИП, остальные — компании и самозанятые.

Регионы Сибири традиционно экономически активные, Новосибирск лидирует здесь как по количеству заказов, так и по представленности локального бизнеса на платформе», — отмечают в AliExpress.

На долю Сибири, по данным экспертов, приходится около 8% от объема внутрироссийского рынка электронной торговли, что составляет примерно 190 млрд рублей с ростом на 45% относительно 2019 года.

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