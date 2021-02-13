Владельцы подпольного казино арестованы в Красноярске

Организаторами «дворца азарта» явились двое мужчин средних лет и женщина. Возбуждено уголовное дело.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная организованной группой)», – сообщают в Следственном комитете.

Полиция считает, задержанные намеренно решили заняться нелегальным игорным бизнесом, так как знали, что на территории края запрещены казино.

Они установили 39 игровых автоматов, мебель, средства связи, а также подыскали лиц для осуществления функций операторов игрового оборудования, которые обеспечивали его использование, осуществляли выдачу участникам азартных игр денежного выигрыша».

В ходе задержания следователи изъяли игровые автоматы, деньги, документы, которые подтверждают поступление денежных средств от клиентов. Расследование уголовного дела продолжается.

Тасс сообщает, что в Москве за девять месяцев 2020 года было обнаружено и закрыто 50 нелегальных игорных заведений, откуда изъято 763 единицы игрового оборудования, возбуждено 27 уголовных дел.

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