Как на дрожжах: в Красноярске снова выросли цены на продукты питания

В целом цены на продукты выросли за первый месяц нового года на 7%. Больше всех отличилась картошка — рост цен на нее составил 58%.

Об этом сообщают в Красноярстате, приводя таблицу роста цен в январе 2021 года.

Помимо картофеля существенно выросли цены на гречку (43%), сахар (41%), свеклу (32%), овсянку (31%), морковь (24%), подсолнечное масло (27%), апельсины (22%) и яйца (20%).

Также существенный рост наблюдается на лекарственные средства. «Линекс», «Бромгексин» и шприцы подорожали на 30%, термометры на 25%, Анальгин, «Аллохол», «Валидол» и йод на 20–26%.

Совокупное удорожание всех товаров и услуг в январе составило 5,1%.