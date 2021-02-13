Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.02
73,93
89,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как на дрожжах: в Красноярске снова выросли цены на продукты питания

Как на дрожжах: в Красноярске снова выросли цены на продукты питания
Иллюстрация: Yandex

В целом цены на продукты выросли за первый месяц нового года на 7%. Больше всех отличилась картошка — рост цен на нее составил 58%.

#НОВОСТИ

Об этом сообщают в Красноярстате, приводя таблицу роста цен в январе 2021 года.

Помимо картофеля существенно выросли цены на гречку (43%), сахар (41%), свеклу (32%), овсянку (31%), морковь (24%), подсолнечное масло (27%), апельсины (22%) и яйца (20%).  

Также существенный рост наблюдается на лекарственные средства.  «Линекс», «Бромгексин» и шприцы подорожали на 30%, термометры на 25%,  Анальгин, «Аллохол», «Валидол» и йод  на 20–26%.

Совокупное удорожание всех товаров и услуг в январе составило 5,1%.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Будущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажуБудущий офисный комплекс на Маерчака выставили на продажу
  • На $50 млн импортировали оборудования для добычи биткоина в ИркутскНа $50 млн импортировали оборудования для добычи биткоина в Иркутск
  • Красноярскэнергосбыт начал передавать сведения о должниках в Бюро кредитных историйКрасноярскэнергосбыт начал передавать сведения о должниках в Бюро кредитных историй
  • «Это караул» — современный поселок на Таймыре может пойти под снос«Это караул» — современный поселок на Таймыре может пойти под снос
  • Строительство солнечной электростанции в Туре почти завершеноСтроительство солнечной электростанции в Туре почти завершено
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.