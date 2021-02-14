В Красноярске планируют реконструкцию сразу двух театров

В Красноярске будет продолжена реконструкция театра имени Пушкина и начато обновление театра оперы и балета.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о планах по реставрации Красноярского театра оперы и балета к празднованию 400-летия столицы региона.

Эта инициатива была озвучена во время рабочей встречи губернатора с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В целом на встрече шла речь о культурных проектах региона и реализации профильного нацпроекта.

Немного цифр, приведенных главой региона. В рамках нацпроекта «Культура» в крае ежегодно выделялось от 170 до 200 млн рублей на модернизацию библиотек, а также реконструкцию домов культуры в селах. Финансирование последних выросло за три в 3,5 раза.

Отдельным вопросом встречи стало обсуждение подготовки к празднованию 400-летия Красноярска в 2028 году. Александр Усс считает, что значимым подарком городу станет реставрация театра оперы и балета и продолжение реконструкции театра имени Пушкина. Еще одна инициатива губернатора — создание в Красноярске спецхранилища для накопленных археологических материалов.

Руководитель минкульта страны выразила готовность рассмотреть все три проекта подробнее.