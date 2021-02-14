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В Красноярске потеплеет до плюсовой температуры

В Красноярске потеплеет до плюсовой температуры
Иллюстрация: Yandex

Предстоящая рабочая неделя будет разнообразный с точки зрения синоптиков и тяжелой для метеозависимых людей.

#НОВОСТИ

Красноярцев ждут резкие перепады погоды. В понедельник -21, а у же во вторник столбик термометра резко поднимется до +1. Настоящие погодные качели.

Затем начнутся испытания для городских служб. В четверг и пятницу синоптики предсказывают обильные снегопады.  

А вот температура воздуха будет держаться в пределах от -8 до -12 со среды по пятницу. В субботу и воскресенье снова около нуля.  

Автор: Петр Савельев
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