Что читать? 10 главных книг февраля с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Альпина Паблишер». И с удовольствием представляет новинки 2021 года - с пользой для бизнеса и для души.

Томас К. Шор

В шаге от рая: правдивая история путешествия тибетского ламы в Страну Бессмертия

В Тибете существуют предания о Стране Бессмертия — потаенной долине, скрытой на склонах горы Канченджанга. Эта долина существует в иной реальности, где нет смерти, болезней и страданий, — но при этом она расположена в нашем мире и не нужно умирать, чтобы попасть туда. В начале 1960-х годов харизматичный лама Тулшук Лингпа вместе с тремя сотнями последователей отправился на поиски потаенной долины. Эта книга — увлекательный рассказ о его экспедиции. Томас К. Шор потратил годы на тщательные исследования, чтобы рассказать невероятную и захватывающую историю жизни Тулшука Лингпы. Автор беседовал с участниками той экспедиции, странствовал по Гималаям, изучил культуру и быт живущих там народов, погрузился в их мифологию и попытался разобраться в хитросплетениях представлений коренных обитателей Тибета.

Коллектив авторов

Сильный искусственный интеллект: на подступах к сверхразуму

Эта книга, основанная на исследовании лучших российских специалистов по ИИ, посвящена научным подходам к созданию AGI, а также областям и потенциалу его применения. Авторы впервые обобщили и систематизировали накопленные знания в области общего ИИ — от компьютерных наук и машинного обучения до нейронаук и психологии. Это самый полный и глубокий обзор подходов к созданию AGI на русском языке. Он поможет специалистам из разных областей ИИ объединить свои знания и выработать единую стратегию по созданию общего искусственного интеллекта. Развитие AGI вместо существующих узких методов или даже вместе с ними может заложить новый виток технологического прогресса, трансформировать технологии, науку и общество. Общий ИИ способен помочь человечеству справиться с самыми сложными вызовами: поиском лекарств от смертельных заболеваний, предупреждением катастроф, построением более справедливого общества.

Карен Тайбер Лиланд, Кит Бейли

Найти баланс: 50 советов о том, как управлять временем и энергией

В погоне за результатами в эпоху многозадачности порой необходимо остановиться и осмыслить происходящее. Туда ли я бегу? Правильно ли трачу время? Могу ли я организовать жизнь так, чтобы работа приносила радость и оставалось время на отдых, семью и друзей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, основательница международной компании, автор нескольких бестселлеров Карен Тайбер Лиланд и консультант по коммуникациям Кит Бейли предлагают разобраться в рабочих процессах. Опираясь на собственный опыт и наработки коллег, авторы советуют задуматься над тем, как вы получаете рабочие задачи, где их фиксируете, как и когда решаете. С помощью простых советов и упражнений вы научитесь управлять временем и энергией, чтобы успевать делать самое важное — хотя в сутках по-прежнему будет лишь двадцать четыре часа.

Коллектив авторов

Переосмысление роли HR

Harvard Business Review — ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. В новой книге серии «Harvard Business Review: 10 лучших статей» собраны самые полезные и востребованные материалы по инновациям в сфере HR. Вот некоторые темы, которые затронуты в этом сборнике: использование аджайл-подхода и больших данных в управлении персоналом, эффективные программы обеспечения равенства возможностей, изменение состава рабочей силы в эпоху старения населения, сотрудничество людей и интеллектуальных машин. В этих и других аспектах современных тенденций в сфере управления персоналом необходимо ориентироваться не только сотрудникам корпоративных HR-служб, но и руководителям всех уровней.

Светлана Иванова

Тайм-менеджмента нет: психология дружбы со временем

Можно ли управлять ветром, если вы идете на парусной яхте, течением реки, по которой движется лодка, климатом того места, где вы живете? Конечно, нет! Точно так же невозможно управлять и течением времени, но можно научиться со временем дружить. Именно об этом и рассказывает Светлана Иванова в своей новой книге. Она не призывает вас пытаться подчинить время, а предлагает в первую очередь разобраться в себе, чтобы понять, что именно поможет вам подружиться со временем. В книге даны тесты, которые позволят проанализировать ваши особенности, способности, факторы мотивации и демотивации, для того чтобы подобрать такие инструменты дружбы со временем, которые будут подходить именно вам. Вы узнаете, как планировать день так, чтобы выполнять все задачи максимально продуктивно, избавитесь от пожирателей времени и поймете, какие секреты оптимизации подходят для разных профессий.

Илья Батлер

HR-маркетинг: как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов

Традиционные методы HR плохо работают на таких высококонкурентных рынках, как IT-индустрия. Очень часто, чтобы удержать крутых сотрудников, их просто закидывают деньгами. Но уже через год они меняют место работы, потому что деньги приносят радость только два-три месяца, а потом начинает хотеться большего. Илья Батлер предлагает организовать работу HR-подразделения абсолютно по-новому: использовать маркетинговые инструменты для привлечения и удержания сотрудников. В этой максимально нескучной книге, с юмором и без «воды», на конкретных примерах из жизни он показывает, как правильно построить общение с кандидатами и сотрудниками на всех этапах: подбора, онбординга, собственно работы и оффбординга, для того чтобы ваша компания стала работодателем мечты.

Кирилл Егерев

Этой кнопке нужен текст O UX-писательстве коротко и понятно

Количество сайтов и приложений только увеличивается с каждым годом, и в последнее время растет спрос на специалистов, которые умеют создавать короткие и понятные тексты для интерфейсов, тем самым улучшая взаимодействие пользователя с продуктом. Автор книги Кирилл Егерев уже много лет профессионально занимается UX-писательством и поможет разобраться, кто такие UX-райтеры и почему они нужны в команде разработки продукта. Автор на многочисленных примерах объясняет, какие навыки необходимы UX-писателю и как писать хорошие тексты для интерфейса. Его книга про заботу о пользователе: удобство, логику и понятный язык в пунктах меню, пуш-уведомлениях, сообщениях об ошибке, предупреждениях, подсказках — небольших, но важных составляющих успешного пользовательского опыта.

Зарина Ивантер

Продающие тексты в Instagram: как привлекать клиентов и развивать личный бренд на глобальной вечеринке

Почему у одного предпринимателя хороший продукт и качественные фото в Instagram, а потенциальные клиенты подписываются на канал конкурента и покупают у него такой же продукт, иногда даже дороже? Скорее всего потому, что второму удалось найти общий язык со своей аудиторией благодаря продающим текстам в своем инстаграм-аккаунте. Так что же и как писать, чтобы ваш инстаграм продавал? Успешный предприниматель и журналист Зарина Ивантер предлагает четкую формулу продающего текста для Instagram, которая включает в себя золотую классику продаж и такие новые инструменты, как сила личности продавца, истории, устанавливающие эмоциональную связь с читателем, и обучение потенциальных клиентов. А как адаптировать свой аккаунт к праздничному настроению Instagram? Где брать истории для разных бизнесов? Как внедрять свою личность в каждый пост, чтобы он развлекал читателя и одновременно побуждал к покупке? Какими словами начать инстаграмный пост, чтобы его прочитали, и как закончить, чтобы под ним завязался оживленный разговор? Все ответы здесь, перед вами! В своей книге Зарина Ивантер делится практическими приемами, которые помогают привлекать клиентов специалистам из разных рыночных ниш: психологии, бьюти-индустрии, медицины, дизайна, продаж одежды и еды, обучения, бухгалтерии, недвижимости, хэндмейда, туризма и других. Даже если вы убеждены, что у вас нет «литературного таланта», после прочтения этой книги вы будете легко и уверенно создавать продающие посты и наблюдать, как растут продажи, а клиенты из случайных становятся постоянными!

Артём Голдман, Алексей Безымянный

Биохакнутый: как держать здоровье под контролем, чтобы чувствовать себя на 100%

Биохакинг как набор стратегий по улучшению качества жизни и ее продолжительности давно вызывает интерес во всем мире. Один из авторов этой книги, российский бизнесмен Артём Голдман, решил проверить действенность этих стратегий на себе и принял участие в полугодовом эксперименте по биохакингу, фиксируя все свои показатели и результаты. Врач-терапевт Алексей Безымянный внимательно отслеживал ход эксперимента, отмечая происходящие с Артёмом изменения. Эти сведения легли в основу книги. Также на ее страницах вы найдете ответы на главные вопросы о биохакинге, систематизированные сведения о современных технологиях управления здоровьем, советы российских и мировых ученых и спортсменов, анкеты опытных биохакеров, теорию и практические задания, полезные подборки ресурсов и гаджетов.

Илья Кретов

Я – CEO: как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо

Готовых рецептов успеха не существует. Но опыт лидеров, которые уже смогли построить выдающуюся карьеру и создать отличные команды, просто обязан стать мощным мотиватором для тех, кто только начинает свой путь наверх. Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, предлагает взглянуть сквозь «стеклянный потолок» на людей, которые уже преодолели этот барьер, и задуматься, как каждый из нас может превратить, казалось бы, недосягаемый потолок в надежный пол под своими ногами. Эта книга — о том, как люди в разных странах воплощают свои увлечения в успешные бизнес-проекты и становятся лидерами, меняющими мир к лучшему. Сделав головокружительную карьеру, автор не дает готовых рецептов, но рассказывает о своем пути в большом бизнесе и делится лично проверенными методами управления, правилами лидерства и инструментами развития команд до уровня dream team, когда по плечу самые масштабные задачи. Наконец, это книга о том, как, развивая бизнес, быть просто счастливым человеком. Илья Кретов предлагает прямо сейчас наполнить каждый день смыслом, получать от этого удовольствие и стать CEO самого себя и своей собственной жизни.

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