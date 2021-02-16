Успешный старт и радость новоселья

Доступный вариант по стандартам комфорт-класса — в Красноярске появляется жилье нового формата. Это ЖК «Апрелевка», который возводит «Специализированный застройщик Этажи».

Располагается он на правом берегу, в микрорайоне Мичуринский и соседствует с жилыми кварталами «Образцово», гипермаркетом Metro и парком Сибсталь. Проект комплекса «Апрелевка» включает шесть панельных домов по 17 этажей и большой благоустроенный двор.

Хорошая новость для собственников: успешно пройден очередной важный этап. Как рассказали представители компании, первые два дома получили заключение о соответствии от Государственного архитектурно-строительного надзора. Этот документ — основание для выдачи мэрией разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Совсем скоро собственникам квартир сообщат о датах заселения.

Сейчас «Апрелевку» готовят к встрече новоселов. Все основные работы выполнены, а помещения приводят в порядок уже сотрудники клининговой службы.

Эксперименты со «свечками»

«Апрелевка» стала своего рода строительным экспериментом.

Сегодня на красноярском рынке предлагают новостройки с разной концепцией жилых домов и окружающего пространства. Но при всем разнообразии форматов очевидна общая черта — полем для экспериментов становятся новостройки бизнес- и комфорт-класса.

В сегменте доступного жилья мало что кардинально изменилось с середины нулевых: новоселов все еще встречают высотки с одинокой детской площадкой и двором, заполненном автомобилями. Но перемены приходят и в сегмент массового жилья.

В прошлом году «Специализированный застройщик Этажи» презентовал «Апрелевку» с доступными квартирами и дворами комфорт-класса. Первые два дома сдаются с опережением срока, уже получено разрешение на строительство четвертой «свечки». У тех, кто планирует покупку жилья есть возможность оценить, как развивается проект, заглянув в демонстрационную квартиру.

Красиво, как в центре

Во дворе первой очереди уже смонтирована часть игрового оборудования, установлена уличная мебель — параметрические скамейки вокруг деревьев, такие же стоят, например, на проспекте Мира. Зелень высадили еще осенью: сейчас во дворе есть ели, кустарники и молодые деревья. Саженцы выбрали уже подрощенные, вместо стандартных для новостроек веточек.

Проект включает закрытый двор, задуманный как полноценное общественное пространство. Здесь появятся пешеходный бульвар и детские площадки, игровые городки и гимнастические комплексы, взрослый воркаут и несколько локаций для спокойного отдыха.

Попасть на территорию ЖК можно будет только с помощью магнитного чипа или смартфона с приложением «Домофон 2.0».

Подъезды и входные группы оформлены дизайнерами. Здесь симпатично, свежо и современно: в декоре использованы керамогранит и плитка, яркие холлы выполнены в фирменном зеленом цвете.

Не меньше 30 квадратов

Как поясняют в компании «Специализированный застройщик Этажи», еще одно заметное отличие «Апрелевки» от конкурентов в том же классе — квартирография. Здесь нет и не предполагается крошечных помещений. Площадь самой маленькой студии первой очереди 34 квадрата. Это как у привычных однокомнатных, разница только в отсутствии изолированной кухни.

Вторая очередь идет на расширение: в проекте вовсе отказались от студий, а минимальная площадь в четвертой «свечке» выросла до 42 «квадратов». Еще одной новинкой в компании называют пока редкие на рынке евро-трехкомнатные: квартиры с просторной кухней-гостиной и отдельными спальнями. Широким будет и выбор популярных у красноярцев двухкомнатных квартир, как в классическом, так и в евроварианте.

Квартиры собственникам передают с готовым ремонтом. В «Апрелевке» качество чистовой отделки можно оценить в шоуруме: для посещения открыта готовая демоквартира.

Застройщик предлагает отделку в универсальном, спокойном по цветовой гамме стиле. Это светлые однотонные обои и линолеум, гармонирующие с ними межкомнатные двери, на полу в санузле уложена плитка. В квартирах на первых этажах монтируют полы с подогревом и укладывают ламинат.

Новый четвертый дом будет построен по таким же стандартам. Покупатель получит квартиру с ремонтом, который вряд ли захочется немедленно переделать. Застройщик предлагает универсальную базу под любой современный интерьер.

Продажи квартир в домах первой очереди застройщик оценивает как успешный старт. Несмотря на пандемию и локдаун, квартиры продали быстро. В первых домах осталось меньше десятка вариантов без брони. Надежность компании подтверждает тот факт, что дома построены без каких-либо затруднений и сдаются досрочно, ипотеку на жилье в «Апрелевке» выдают все крупные банки, а квартиры продают по эскроу-счетам.