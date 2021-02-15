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Сергей Пономаренко возглавил наблюдательный совет красноярской Федерации бокса

Сергей Пономаренко возглавил наблюдательный совет красноярской Федерации бокса
Иллюстрация: Федерация бокса России

Такое предложение ему сделали генеральный секретарь Федерации бокса России и губернатор Красноярского края по итогам прошедшего сегодня совещания сторон.

#НОВОСТИ
Главой наблюдательного совета Федерации бокса Красноярского края станет первый заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко, сообщили в Федерации бокса России.
 
Это решение стало одним из итогов встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с генеральный секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым, его первым замом Татьяной Кириенко, замом по детско-юношескому боксу Виктором Зубаревым и руководителем Федерации бокса Красноярского края Михаилом Ермолаевым.
 
Со слов пресс-службы Федерации бокса, Пономаренко «с радостью принял предложение, поскольку много лет поддерживает спорт и готов действовать в его интересах».
Помимо этого стороны на встрече договорились подготовить план развития бокса в регионе на четыре года, который включает введение этого спорта в качестве факультативного занятия в школах, развитие инфраструктуры для занятий им. Это позволит привлечь в секции бокса до 20 000 красноярцев», — рассказали в федерации.
Также было принято решение, что в ближайшей перспективе в крае пройдет Кубок России по боксу и открытие в Красноярске многопрофильного комплекса «Центра прогресса бокса», для развития детско-юношеского спорта, обучения тренеров, судей и персонала, а также проведения турниров. Сейчас Федерация бокса России разрабатывает план проекта, который в скором времени представит правительству Красноярского края.
Автор: Евгений Волошинский
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