Красноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апреле

В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом он будетпроходить в гибридном формате на площадке Сибирского федерального университета.

Красноярский экономический форум 2021 года пройдет с 12 по 16 апреля. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Форум впервые продлится пять дней, а в течение года будут проходить экспертные мероприятия под брендом КЭФ», — рассказали в кабмине.

Тема форума будет звучать так: «Экономика и пандемия: российский взгляд». А основной площадкой — Сибирский федеральный университет.

КЭФ-2021 будет проходить в гибридном формате: ключевые мероприятия форума можно будет посмотреть в интернете и по телевидению, часть перекочует в студии, которые будут располагаться не только в Красноярске, экспозиция же компаний и проектов полностью уйдет в онлайн.

Что войдет в программу форума, пока не известно.