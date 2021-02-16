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Красноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апреле

Красноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апреле
Иллюстрация: rg.ru

В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом он будетпроходить в гибридном формате на площадке Сибирского федерального университета.

#НОВОСТИ
Красноярский экономический форум 2021 года пройдет с 12 по 16 апреля. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Форум впервые продлится пять дней, а в течение года будут проходить экспертные мероприятия под брендом КЭФ», — рассказали в кабмине.
Тема форума будет звучать так: «Экономика и пандемия: российский взгляд». А основной площадкой — Сибирский федеральный университет.
КЭФ-2021 будет проходить в гибридном формате: ключевые мероприятия форума можно будет посмотреть в интернете и по телевидению, часть перекочует в студии, которые будут располагаться не только в Красноярске, экспозиция же компаний и проектов полностью уйдет в онлайн. 
 
Что войдет в программу форума, пока не известно.
 
Напомним, что КЭФ 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19. Он должен был состояться с 19 по 21 марта, но его перенесли на неопределенный срок, который так и не наступил.
Автор: Евгений Волошинский
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