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«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов

«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов
Иллюстрация: БКС Мир инвестиций

В минувшее воскресенье, 7 февраля, приглашенные зрители смогли насладиться просмотром всемирно известного балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» в новаторском формате.

#НОВОСТИ

«БКС Мир инвестиций» провел уникальное мероприятие для своих клиентов. Зрители смогли принять непосредственное участие в постановке балета в роли соавторов и создателей действия, разворачивающегося на сцене.

 

«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов 1

 

Классический балет был проведен в виде иммерсивного спектакля, что позволило зрителям управлять происходящим на сцене. Клиенты «БКС Мир инвестиций» путем голосования на специальной онлайн-платформе смогли в режиме реального времени выбрать стилистику вечера и смоделировать сценарий постановки от лица двух талантливых и вечно спорящих между собой режиссеров — модного новатора и приверженца смелых идей и его оппонента — консервативного балетного классика.

 

«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов 2

 

Все действие происходило в стенах дворца Великого князя Михаила Александровича, что позволяло зрителям не только наблюдать великолепный балет, но и погрузиться в мир прекрасной архитектуры благодаря изысканному декору исторического здания в стиле модерн дореволюционной постройки, расположенного на Английской набережной Невы в Санкт-Петербурге.

Во время прямой трансляции зрители смогли увидеть великолепную постановку классического балета. Постановщиком и соавтором зрителей выступил известный хореограф Мариинского театра, обладатель множества наград, включающих национальную премию «Золотая маска», Владимир Варнава. Благодаря ему в проекте принял участие по-настоящему звездный состав артистов из Мариинки.

 

«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов 3

 

Главную роль исполнила первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова, получившая всемирное признание как балерина, поражающая легкостью исполнения сложнейших партий. Роль Щелкунчика исполнил ведущий солист Денис Климук, а его антагонистом стал Мышиный король — заслуженный артист РФ Алексей Любимов.

 

«БКС Мир инвестиций» объединил балет с новейшими технологиями и заслужил овации клиентов 4

 

Балет «Щелкунчик», созданный при поддержке «БКС Мир инвестиций», смогли посмотреть и принять в нем участие клиенты из 80 российских городов. Финансовый холдинг получил множество восторженных отзывов и благодарностей от зрителей за бесценный опыт и наслаждение, которое они смогли получить от постановки и нового прочтения классического произведения искусства.

 

 

Автор: Петр Савельев
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