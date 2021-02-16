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«Русгидро» готовится к переезду в Красноярск

«Русгидро» готовится к переезду в Красноярск
Иллюстрация: energy-polis.ru

Компания с момента создания зарегистрирована в Красноярском крае, долгое время, до 2015 года влючительно, в столице региона проводились и Годовые общие собрания акционеров компании.

#НОВОСТИ

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве России, решение о переезде уже принято, и в течение пяти лет головной офис компании перебазируется в Красноярск.

В «Русгидро» DK.ru подтвердили, что возможность переезда рассматривается, однако пока компания только оценивает ситуацию, до принятия решения еще далеко.

Не исключено, что переезд обусловлен и реализацией большой программы развития энергетики Дальнего Востока: управлять активами компании поближе к месту их нахождения, примерно в равной часовой удаленности, представляется оптимальным вариантом. Особенно если учесть, что крупнейшие ГЭС «Русгидро» зарегистрированы и работают в Красноярском крае и Хакасии.

Эксперты «Ъ» также отмечают, что таким образом компания сможет снизить свои издержки, отказавшись от дорогой московской недвижимости.

Напомним, в 2019 году о переводе головного офиса в Красноярск заявила компания РУСАЛ. Ее генеральный директор Евгений Никитин сообщил, что в течение двух лет в Красноярск релоцируются порядка 300 сотрудников головного офиса. Сейчас в Красноярске размещен алюминиевый дивизион, часть дирекции по персоналу, дирекции по обеспечению бизнеса и службы менеджмента качества. В Красноярском крае расположены не только производства, но и инженерно-технологический центр РУСАЛа, занимающийся научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства, а также строительный дивизион.

 

Автор: Наталья Кобец
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