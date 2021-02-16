«КрасАвиа» возобновляет полеты из Красноярска и Абакана в Кызыл

Как сообщила региональная авиакомпания, рейсы Абакан-Кызыл в продолжение маршрута Красноярск-Абакан будут вновь выполняться с 26 февраля. Это субсидируемый маршрут.

До вступления в силу летнего расписания запланированы два полета в неделю на самолете L-410, по понедельникам и пятницам, а с 31 марта добавится и третий рейс Абакан-Кызыл по средам. Время в пути составит примерно 1 час 10 минут. Полеты выполняются на условиях софинансирования со стороны Республики Тыва.

Пресс-служба «КрасАвиа» отмечает, что маршрут будет удобен и для перелета из Красноярска в Кызыл: зарегистрироваться при вылете можно сразу на оба полетных сегмента, а время стоянки в Абакане составляет всего 40 минут.

Билет в одну сторону стоит от 1200 рублей, есть и специальный молодежный тарифы для пассажиров до 23 лет.

Напомним, полеты по этому маршруту были остановлены в связи со снижением пассажиропотока и закрытием границ регионов, ограничения вводились, чтобы предотвратить распространение коронавируса.